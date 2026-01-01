Đường Tăng suýt mất mạng bởi tay một người phàm

Sự việc xảy ra khi thầy trò Đường Tăng gặp gỡ Kim Trì trưởng lão, sư trụ trì Quan Âm Thiện Viện. Lúc này, Tôn Ngộ Không vừa thoát khỏi 500 năm bị giam dưới núi Ngũ Hành, còn Đường Tăng thì dành 18 năm tu luyện trong chùa, cả hai đều thiếu kinh nghiệm với những mưu mô thế tục. Lòng từ bi và sự cả tin của Đường Tăng, cùng với tính cách ngay thẳng của Ngộ Không, đã vô tình đẩy họ vào nguy hiểm.

Kim Trì trưởng lão, sau khi nhìn thấy chiếc áo cà sa quý giá mà Đường Tăng mang theo, đã nổi lòng tham. Với nụ cười giả tạo, hắn thuyết phục được thầy trò cho mượn bảo vật này một đêm. Đêm đó, cầm trên tay áo cà sa lấp lánh, lão đã khóc vì tham lam dù đã sống nhiều năm nhưng chưa từng thấy bảo vật nào quý giá đến thế. Và từ đó, một âm mưu độc ác đã được vạch ra.

Kiếp nạn ở Quan Âm Thiện Viện khiến Đường Tăng suýt mất mạng chỉ vì một người phàm.

Để chiếm đoạt áo cà sa, Kim Trì đồng ý với kế hoạch của một tiểu hòa thượng trong chùa, chính là thiêu chết Đường Tăng trong phòng thiền, "diệt cỏ tận gốc". Trong khi Đường Tăng không hề hay biết, những bó củi đã được chất quanh phòng, ngọn lửa độc ác sắp bùng lên.

May mắn thay, Tôn Ngộ Không vẫn còn thức. Phát hiện âm mưu, Ngộ Không đã nhanh chóng bay lên thiên đình mượn "chướng chống lửa" để bảo vệ sư phụ. Kết cục, Đường Tăng được an toàn, còn ngôi chùa Quan Âm Viện của Kim Trì trưởng lão thì bị ngọn lửa tham lam chính hắn nhóm lên thiêu rụi. Kim Trì trưởng lão, sau cùng, đã đập đầu vào cột nhà tự kết liễu đời mình.

Câu chuyện này không chỉ là một thử thách trên hành trình thỉnh kinh, mà còn là bài học sâu sắc về bản chất con người. Dù Tôn Ngộ Không có thể đánh bại vô số yêu quái với sự giúp sức của thần tiên, nhưng lòng tham và sự gian trá của con người lại là thứ khó lường và nguy hiểm hơn cả. Áo cà sa là biểu tượng của sự thanh cao và tu hành, đã trở thành tấm gương phản chiếu lòng tham tột độ, minh chứng rằng đôi khi, lòng dạ con người còn khó đoán hơn bất kỳ phép thuật hay yêu thuật nào.