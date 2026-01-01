Màn trình diễn ánh sáng và đếm ngược ấn tượng đón năm mới tại Vạn Lý Trường Thành

Chương trình trình diễn ánh sáng và đếm ngược với chủ đề "Chuông vang - trống rền, Bắc Kinh đón chào năm mới 2026" đánh dấu năm thứ 15 sự kiện đếm ngược đón năm mới được tổ chức ở thủ đô của Trung Quốc.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời xuống dưới -10°C nhưng hàng trăm người dân Bắc Kinh và bạn bè quốc tế đã có mặt tại chân Vạn Lý Trường Thành đoạn Cư Dung Quan từ rất sớm để chờ đón sự kiện đếm ngược mừng năm mới 2026. Toàn bộ Trường thành đoạn Cư Dung Quan được thắp sáng bằng những dải đèn rực rỡ, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và nên thơ.

Năm nay, chương trình đếm ngược đón năm mới diễn ra tại hai địa điểm chính là Bảo tàng Chuông cổ ở Đại Chung Tự và Vạn Lý Trường Thành, đồng thời kết nối nhiều địa điểm khác trên khắp thành phố, thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Chị Phương Diệc Văn - ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc - nói: "Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng của văn hóa, lịch sử. Hôm nay, được đến đây chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong khung cảnh rực rỡ như thế này, tôi thấy thật ấn tượng và tự hào".

Trong thời khắc chuyển giao, tiếng trống hội vang rền tại Vạn Lý Trường Thành và 108 hồi chuông ngân vang ở Đại Chung Tự - như một bản hòa âm của đất trời. Cùng với đó là màn trình diễn ánh sáng 3D mapping trên tường thành với nhân vật chính là các chú ngựa. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhãn chào đón năm mới 2026, gửi gắm vào đó những ước vọng tốt đẹp.

Chị Angelina - du học sinh Nga tại Trung Quốc - bày tỏ: "Tôi hy vọng năm mới sẽ có thêm nhiều người bạn mới, tiếp tục học tập tại Trung Quốc và có cơ hội được ở lại Bắc Kinh".

Anh Đông Lâm Hy - cư dân thành phố Bắc Kinh - chia sẻ: "Năm qua, người dân chúng tôi được chứng kiến kinh tế đất nước phát triển, thành phố được xây dựng hiện đại. Tôi mong năm mới đất nước sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn, đời sống người dân càng tốt hơn".