Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng "vô hạn", khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc

Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời ngoài khơi lớn nhất thế giới, với công suất 1 gigawatt (GW). Hệ thống được đặt tại khu vực đảo Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông.

Dự án do Guohua Investment, thuộc tập đoàn năng lượng nhà nước China Energy Investment Corp (CHN Energy), phát triển. Trang trại điện mặt trời ngoài khơi này đã hoàn tất kết nối lưới điện ở công suất tối đa vào cuối tháng 12/2025. Với những kỷ lục chưa từng có, hệ thống này khiến nhiều chuyên gia quốc tế trầm trồ thán phục.

Công trình mang tên HG14, nằm cách bờ biển khoảng 8 km, trải rộng trên diện tích khoảng 1.223 ha vùng nước ven biển nông, với độ sâu từ 1 - 4 mét.

Đây là dự án điện mặt trời ngoài khơi sử dụng cọc cố định quy mô gigawatt đầu tiên trên thế giới được hoàn thành. Toàn bộ trang trại gồm 2.934 bệ đỡ, được neo bằng các kết cấu giàn thép ngoài khơi.

Theo CHN Energy, thiết kế cọc cố định của dự án Đông Dinh được tính toán để chịu được sóng lớn, thủy triều, gió mạnh và băng biển theo mùa. Hệ thống được chống đỡ bởi tổng cộng 11.736 cọc thép.

Ông Zhang Bo, Phó giám đốc dự án Kenli thuộc Guohua Energy Investment, cho biết thiết kế này không chỉ chịu được gió mạnh cấp 11 và điều kiện băng giá mùa đông, mà còn giúp giảm hơn 10% lượng thép sử dụng. Theo ông, đây là kinh nghiệm quan trọng cho các dự án điện mặt trời ngoài khơi trong tương lai.

Mỗi bệ đỡ có chiều dài khoảng 60 mét và chiều rộng khoảng 35 mét. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng cáp ngoài khơi 66 kilovolt (kV), kết hợp với hệ thống cáp trên bờ, phục vụ truyền tải điện mặt trời công suất lớn trên quãng đường dài.

Trang trại điện mặt trời này sử dụng hơn 2,3 triệu tấm pin mặt trời công suất cao 710 watt, loại pin hai mặt n-type, được lắp nghiêng ở góc 15 độ. Vị trí ngoài khơi giúp cải thiện hiệu suất phát điện, nhờ không khí mát hơn và khả năng phản xạ ánh sáng từ mặt nước.

Theo dữ liệu dự án, hiệu suất phát điện cao hơn từ 5% - 15% so với các nhà máy điện mặt trời trên đất liền. Hệ thống cáp ngầm 66 kV truyền điện từ ngoài khơi vào bờ, sau đó trạm biến áp trên đất liền nâng điện áp lên 220 kV.

Dự án HG14 còn tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng công suất 100 megawatt (MW), dung lượng 200 megawatt-giờ (MWh), giúp tăng độ ổn định của lưới điện và đảm bảo cung cấp điện đều hơn.

Thiết kế kết hợp giữa truyền tải và lưu trữ giúp tăng công suất hiệu dụng khoảng 20% và giảm chi phí đơn vị khoảng 15%. Khi vận hành đầy đủ, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 1,78 terawatt-giờ (TWh) điện mỗi năm.

Lượng điện này có thể đáp ứng nhu cầu của khoảng 2,67 triệu cư dân đô thị tại Trung Quốc. Theo công bố của doanh nghiệp, dự án tương đương tiết kiệm khoảng 503.800 tấn than và giảm phát thải khoảng 1,3447 triệu tấn CO2 mỗi năm.

CHN Energy cho biết dự án góp phần tăng cường an ninh năng lượng khu vực và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Trung Quốc. Bên cạnh đó, dự án áp dụng mô hình kết hợp nuôi trồng thủy sản với điện mặt trời, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng không gian biển.

