Trung Quốc nâng bạc ngang hàng đất hiếm, chính thức thắt chặt kiểm soát từ ngày 1/1: Mỹ dè chừng

Trung Quốc sẽ siết chặt kiểm soát hoạt động xuất khẩu bạc kể từ ngày 1/1. Động thái này mở rộng hạn chế đối với kim loại từng được xem là phổ biến nhưng nay có vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghiệp và quốc phòng của Mỹ.

Cuối tuần qua, CEO Tesla Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích động thái này trên mạng xã hội X: “Điều này không tốt. Bạc cần thiết cho nhiều quy trình công nghiệp”.

Tuy nhiên, các quy định này không hoàn toàn mới. Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu công bố các biện pháp này vào tháng 10, nhằm tăng cường giám sát các kim loại quý hiếm.

Thông báo được đưa ra cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc. Khi đó, Bắc Kinh đồng ý tạm hoãn 1 năm đối với một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Mỹ dỡ bỏ một phần thuế quan.

Đầu tháng này, Trung Quốc công bố danh sách 44 doanh nghiệp được phép xuất khẩu bạc theo các quy định mới trong giai đoạn 2026 - 2027. Các quy định áp dụng từ năm 2026 cũng mở rộng sang vonfram và antimon. Đây là những vật liệu mà Trung Quốc giữ vai trò chi phối nguồn cung toàn cầu và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quốc phòng cũng như công nghệ cao.

Giá bạc giao ngay

Dù Trung Quốc chưa chính thức tuyên bố cấm hoàn toàn xuất khẩu bạc, tờ Securities Times - cơ quan truyền thông nhà nước - ngày 30/12 dẫn lời một nguồn tin trong ngành cho biết chính sách mới đã chính thức nâng bạc từ hàng hóa thông thường lên vật liệu chiến lược. Theo đó, việc quản lý xuất khẩu bạc được đặt ngang với cơ chế kiểm soát đất hiếm.

Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cho biết, trong một khảo sát nhanh tiến hành vào tháng 11, đa số doanh nghiệp thành viên cho biết đã hoặc dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này của Trung Quốc.

Tháng 11 vừa qua, Mỹ đã đưa bạc vào danh sách khoáng sản thiết yếu cấp quốc gia, với lý do kim loại này được sử dụng trong mạch điện, pin, pin mặt trời và các thiết bị y tế có tính kháng khuẩn.

Một báo cáo riêng của Mỹ cho biết Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới trong năm 2024, đồng thời sở hữu trữ lượng rất lớn.

Theo dữ liệu chính thức do Wind Information tổng hợp, trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 4.600 tấn bạc, cao vượt trội so với khoảng 220 tấn bạc nhập khẩu trong cùng kỳ.

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu bạc được ban hành đúng vào thời điểm mối quan tâm đối với kim loại này gia tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Trang truyền thông kỹ thuật số The Free Press ngày 30/12 đăng một bài bình luận của giáo sư kinh tế Tyler Cowen thuộc Đại học George Mason. Ông cho rằng đà tăng mạnh của giá bạc và vàng phản ánh xu hướng nhà đầu tư rời xa đồng USD.

Ông mô tả đợt tăng giá này là “một tín hiệu cảnh báo đối với nền kinh tế Mỹ”.

Chỉ số USD Index đã giảm gần 9,5% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Trái lại, giá bạc đã tăng hơn gấp đôi, hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Giá bạc đã giảm trong ngày 31/12, sau khi chạm mức đỉnh kỷ lục trên 80 USD/ounce vào đầu tuần. Giá giao ngay gần nhất dao động quanh 73 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng đã tăng hơn 60% từ đầu năm và cũng đang hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Theo CNBC