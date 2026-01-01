Chú chó xúc xích này đã dạy chúng ta điều gì?

Sự việc hy hữu về Valerie, một chú chó giống dachshund (chó xúc xích) mất tích hơn một năm rưỡi giữa vùng hoang dã khắc nghiệt của đảo Kangaroo, Úc đã kết thúc có hậu vào những ngày cuối năm 2025. Câu chuyện về khả năng sinh tồn phi thường của một thú cưng vốn được nuông chiều đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế.

Cuộc đào thoát bất ngờ giữa kỳ nghỉ

Sự việc bắt đầu vào tháng 11 năm 2023, khi Valerie cùng chủ nhân là Georgia Gardner và bạn trai Josh Fishlock đi du lịch tại đảo Kangaroo, bang Nam Australia. Dù được bảo vệ trong cũi quây chuyên dụng tại khu cắm trại, chú chó này đã tìm cách thoát ra ngoài và biến mất vào vùng bụi rậm ngay khi chủ nhân vừa rời đi ít phút.

Valerie mất tích đột ngột

Tại thời điểm mất tích, Valerie chỉ cao khoảng 15cm và vốn có lối sống xa hoa tại New South Wales. Chú chó này thường xuyên mặc áo len hồng, dùng dốc thoải để leo lên giường và có chế độ ăn uống đặc biệt. Việc một thú cưng nhỏ bé, chưa từng có kinh nghiệm sống ngoài trời bị lạc giữa hòn đảo rộng lớn – nơi đầy rẫy các loài thiên địch như đại bàng, rắn hổ và thời tiết khắc nghiệt – khiến nhiều người lo ngại về kịch bản xấu nhất.

Cuộc hành trình kéo dài 15 tháng

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm cùng các tình nguyện viên địa phương không thành công, Gardner và Fishlock đã phải trở về nhà trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, hy vọng nhen nhóm trở lại vào tháng 2 năm 2025 khi xuất hiện những báo cáo về một đốm đen nhỏ di chuyển trong khu vực cách nơi mất tích khoảng 16km.

Tổ chức cứu trợ động vật hoang dã Kangala, dưới sự điều hành của vợ chồng Jarrad và Lisa Karran, đã vào cuộc. Họ thiết lập các bẫy camera sử dụng mồi nhử là gà quay và cá mòi. Những hình ảnh thu được cho thấy chú chó không những còn sống mà còn tỏ ra rất khỏe mạnh với bộ lông bóng mượt, dù vẫn đeo chiếc vòng cổ màu hồng từ ngày mất tích.

Việc bắt giữ Valerie gặp nhiều khó khăn do chú chó đã hình thành tâm lý cảnh giác cao độ, thường chạy trốn khi thấy người hoặc phương tiện. Nhóm cứu hộ phải mất hơn 1.000 giờ tình nguyện và thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Cuối cùng, một chiếc cũi được thiết kế như phòng riêng, chứa đồ chơi, quần áo mang mùi hương của chủ nhân và thức ăn quen thuộc đã phát huy tác dụng. Sau 529 ngày sống hoang dã, chú chó đã chính thức được giải cứu.

Valerie còn tăng cân và mạnh mẽ hơn trước

Sự sinh tồn của Valerie đã trở thành đề tài thảo luận của các chuyên gia. Giáo sư Paul McGreevy từ Đại học Sydney cho rằng loài chó vốn có tính cơ hội và có thể ăn các loài động vật nhỏ hoặc chất thải để sống sót.

Trong khi đó, cư dân địa phương đưa ra giả thuyết chú chó có thể đã nhận được sự hỗ trợ từ các loài động vật khác hoặc tìm được nguồn thức ăn từ các trang trại lân cận. Đáng ngạc nhiên hơn, sau chuyến lưu lạc, chú chó đã tăng thêm 1,8kg, đạt mức trọng lượng 5,8kg – tức tăng gần một nửa so với lúc mất tích.

Sự trở lại và tầm ảnh hưởng truyền thông

Valerie đã chính thức đoàn tụ với chủ nhân vào cuối năm 2025. Dù lo ngại về hội chứng chó lạc có thể khiến thú cưng trở nên hung dữ, chú chó lại tỏ ra vui mừng và nhanh chóng tái hòa nhập với cuộc sống gia đình.

Sau khi trở lại, Valerie trở thành "ngôi sao mạng"

Hiện tại, Valerie đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội và là đại sứ cho một số thương hiệu chăm sóc thú cưng tại Australia. Một bộ phim tiểu sử mang tên Dog Gone: The Hunt for Valerie cũng đã được sản xuất để tái hiện lại hành trình giải cứu này. Câu chuyện của chú chó được xem là một biểu tượng về khả năng thích nghi và sức sống mãnh liệt, mang lại thông điệp lạc quan cho cộng đồng trong dịp năm mới 2026.

