Gần 80% cơ sở nuôi chó lấy thịt tại Hàn Quốc đã đóng cửa

Những con chó bị nhốt trong lồng tại một trang trại nuôi chó lấy thịt ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc (Ảnh tư liệu: Korea Times)

Theo Korea Times, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, trong giai đoạn từ ngày 7/8 - 21/12/2025, 125 trang trại nuôi chó lấy thịt đã đóng cửa, đồng thời số lượng chó nuôi cho mục đích tiêu thụ giảm 47.544 con.

Từ khi Luật Đặc biệt về chấm dứt việc nuôi, giết mổ và phân phối chó để làm thực phẩm có hiệu lực vào tháng 2/2024, hơn 1.200 trong tổng số hơn 1.500 cơ sở đăng ký, tương đương 78%, chấm dứt hoạt động. Các con số này cao hơn mục tiêu mà chính phủ Hàn Quốc đặt ra cho giai đoạn này, là đóng cửa 58 trang trại và giảm số lượng chó xuống 26.000 con.

Khi luật được ban hành, Hàn Quốc áp dụng thời gian chuyển tiếp 3 năm nhằm khuyến khích các cơ sở nuôi chó lấy thịt tự nguyện ngừng hoạt động, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính và tư vấn để chuyển đổi sang các mô hình sản xuất khác.

Theo quy định, kể từ tháng 2/2027, hành vi giết mổ chó để làm thực phẩm có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu Won (khoảng 20.700 USD). Việc nhân giống, sinh sản, phân phối hoặc bán chó làm thực phẩm sẽ bị phạt tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 20 triệu Won.

Để khuyến khích việc các trang trại tự nguyện đóng cửa, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện sáng kiến loại bỏ dần theo 6 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có mục tiêu cụ thể về số lượng trang trại và số lượng chó cần loại bỏ khỏi ngành công nghiệp này. Trong giai đoạn đầu, từ tháng 8/2024 đến tháng 2/2025, 611 trang trại đã đóng cửa và số lượng chó giảm 152.000 con. Trong giai đoạn thứ hai, từ ngày 7/2 đến ngày 6/8, 468 trang trại đã đóng cửa và khoảng 194.000 con chó đã được giải cứu.

Do gần 80% trang trại đã đóng cửa trước giai đoạn thứ ba, chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng mục tiêu chấm dứt việc nuôi chó để tiêu thụ sẽ đạt được sớm hơn dự kiến.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra các mức trợ cấp cho các trang trại đóng cửa. Trong giai đoạn đầu, mức hỗ trợ lên tới 600.000 Won mỗi con chó, trong khi giai đoạn cuối chỉ còn 225.000 Won, qua đó tạo động lực cho các cơ sở đóng cửa sớm.

Tỉnh Gyeonggi ghi nhận số cơ sở đóng cửa nhiều nhất, với 236 trang trại và khoảng 104.000 con chó được loại khỏi ngành thịt chó. Tỉnh Bắc Gyeongsang đứng thứ hai với 217 trang trại và 55.000 con chó, tiếp theo là các tỉnh Bắc Chungcheong và Nam Chungcheong với số trang trại tương ứng là 166 và 137. Tỷ lệ các trang trại nuôi chó lấy thịt đóng cửa sớm ở các khu vực này hiện dao động từ 75% - 85%.

Tính đến tháng 12/2025, Hàn Quốc vẫn còn 333 cơ sở, với khoảng 37.000 con chó, đang hoạt động.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định tiến trình chấm dứt ngành thịt chó đang diễn ra nhanh hơn dự kiến, đồng thời kêu gọi các cơ sở còn lại sớm tự nguyện đóng cửa trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

"Mục tiêu của chính phủ Hàn Quốc là xây dựng hình ảnh quốc gia có tiêu chuẩn phúc lợi động vật tiên tiến. Chúng tôi kêu gọi những trang trại chưa đóng cửa hãy sớm thực hiện" - người đứng đầu Cục Chính sách môi trường và Phúc lợi động vật, trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết.