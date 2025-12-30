Thay dây thừng thiêng để cầu chúc may mắn dịp năm mới ở Nhật Bản

Một trong những nghi lễ cầu chúc may mắn dịp năm mới ở Nhật Bản là thay dây thừng thiêng Shimenawa trên thác Nachi, tại tỉnh Wakayama - địa điểm linh thiêng trong tín ngưỡng Thần đạo.

Để chuẩn bị cho năm mới, các tu sĩ Thần đạo trong trang phục trắng truyền thống tiến hành nghi lễ thay dây thừng thiêng Shimenawa.

(Ảnh: Kyodo)

Sợi dây khổng lồ dài 26 m được các tu sĩ vác trên vai, vượt qua con đường núi dốc trong gần 30 phút để lên tới đỉnh thác Nachi. Tại đây, họ cẩn thận treo sợi dây nối giữa những thân cây hai bên thác, buộc thêm các dải vải trắng và kéo căng dây, hoàn tất nghi thức thanh tẩy.

(Ảnh: Kyodo)

Tu sĩ Kogamaki nói: "Chúng tôi thay mới sợi dây này để chào đón du khách trong dịp lễ. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới tươi sáng và thịnh vượng".

Nghi lễ thay dây thừng thiêng diễn ra hai lần mỗi năm, vào tháng 7 và tháng 12.

Dây Shimenawa - thường được làm từ rơm - được xem là ranh giới phân cách giữa thế giới con người và thế giới linh thiêng, đánh dấu những nơi có sự hiện diện của các vị thần.