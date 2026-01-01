Tuyết rơi dày đặc ở Ba Lan, hàng dài xe bị mắc kẹt tới 20 km

(Ảnh: The News International)

Cảnh sát Ba Lan hôm 31/12/2025 cho biết thực trạng tuyết rơi dày đặc đã khiến hàng trăm người bị mắc kẹt trong xe giữa tiết trời giá rét. Trong sáng cùng ngày, giao thông đã được điều tiết thông suốt trở lại.

"Tình hình lưu thông tắc nghẽn bắt đầu vào lúc 16h ngày 30/12, khi những chiếc xe tải đầu tiên trên tuyến đường S7 bắt đầu gặp khó khăn khi lên dốc, dẫn đến hàng dài xe bị mắc kẹt" - ông Tomasz Markowski, người phát ngôn của cảnh sát thành phố Olsztyn ở phía Bắc Ba Lan, cho biết - "Điều này dẫn đến tình trạng tắc đường kéo dài khoảng 20 km trong suốt đêm".

Nhiều người bị mắc kẹt trong xe giữa thời tiết giá rét, tuyết rơi dày ở Ba Lan (Ảnh: X/@BroGameplayOFF)

Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan Stanislaw Bukowiec thông tin trong một cuộc họp báo rằng không ai bị thương do tình hình lưu thông khó khăn và mắc kẹt trên đường.

Bà Anna Karczewska - người phát ngôn cảnh sát ở thị trấn Ostroda - cho biết lực lượng chức năng đã nỗ lực hỗ trợ những người lái xe bị mắc kẹt. Thị trấn Ostroda nằm trên đường cao tốc, cách thành phố Olsztyn - thủ phủ của tỉnh Warmian-Masurian - khoảng 40 km về phía Tây.

"Chúng tôi đã giúp đỡ hết sức có thể. Chúng tôi đã cung cấp cà phê và trà nóng cho các tài xế, do Tòa thị chính Ostroda chuẩn bị cho chúng tôi" - bà Anna Karczewska nói.

Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP đưa tin rằng cũng có một số gián đoạn đối với đường sắt và sân bay, nhưng các dịch vụ đang dần hoạt động trở lại bình thường.