Thủ đô Washington ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi

Lệnh tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi này sẽ có hiệu lực ít nhất đến hết ngày 7/1.

Các trường công lập tại thủ đô Washington sẽ đóng cửa. Trong thời gian tình trạng khẩn cấp do tuyết có hiệu lực, người điều khiển phương tiện không được đỗ xe trên các tuyến đường khẩn cấp do tuyết và các phương tiện đỗ trên những tuyến đường này có thể bị kéo đi. Bản đồ các tuyến đường khẩn cấp do tuyết có thể xem tại trang web snow.dc.gov.

Trước đó, kênh truyền hình CNN đưa tin một cơn bão mùa đông mạnh đang đe dọa khoảng 62 triệu người ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ, mang theo lượng tuyết rơi đáng kể, băng giá nguy hiểm, mưa và giông bão nghiêm trọng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ chìm trong cơn bão tuyết ngày 5/1 (Ảnh: Unsplash)

Hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ ảnh hưởng đến ít nhất 10 bang của nước Mỹ, với nguy cơ gây mất điện trên diện rộng. Các bang khác cũng có thể hứng chịu giông bão lớn.

Tại Washington, lượng tuyết và mưa đá dự kiến sẽ dày từ 7 cm - 18 cm, gây khó khăn cho việc đi lại.

Các Thống đốc bang Missouri và Virginia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai bang này, đồng thời đăng thông tin trên mạng xã hội cảnh báo người dân về thời tiết nguy hiểm vào cuối tuần.

Theo cảnh báo của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), thời tiết cực đoan - bao gồm cả gió giật mạnh, ở các bang từ vùng đồng bằng miền Trung cho đến trung tâm Đại Tây Dương - trải rộng khoảng 2.400 km. Dự báo cơn bão nguy hiểm này sẽ gây tình trạng băng giá đối với khoảng 50% khu vực miền Đông của Mỹ đến hết ngày 6/1.

Bất chấp cơn bão mùa đông lớn đang hoành hành khắp nước Mỹ, Quốc hội nước này vẫn sẽ nhóm họp vào ngày 6/1 để chính thức xác nhận chiến thắng cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2024.