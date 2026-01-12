Dương Quá động phòng mới hiểu vì sao Triệu Chí Kính khinh thường Tiểu Long Nữ: Lý do không ai ngờ

Tiểu Long Nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến Dương Quá cũng si mê trọn đời. Thế nhưng Triệu Chí Kính – một đạo sĩ Toàn Chân lại công khai khinh miệt nàng. Chỉ đến khi thật sự trở thành phu thê, Dương Quá mới hiểu lý do phía sau.

Khi mỹ nhân như Tiểu Long Nữ vẫn bị khinh thường

Trong thế giới võ hiệp của Thần điêu hiệp lữ, Tiểu Long Nữ gần như là biểu tượng của cái đẹp thoát tục. Nàng không chỉ khiến Dương Quá say mê, mà ngay cả những nhân vật đứng ngoài cuộc cũng phải thừa nhận dung mạo tựa tiên giáng trần.

Thế nhưng, có một người từ đầu đến cuối chưa từng dành cho Tiểu Long Nữ sự tôn trọng, đó là Triệu Chí Kính. Không những lạnh nhạt, hắn còn nhiều lần mỉa mai, công kích và cuối cùng là công khai bôi nhọ nàng trước quần hùng thiên hạ.

Điều này thoạt nhìn rất vô lý. Một mỹ nhân như Tiểu Long Nữ, vì sao lại bị khinh thường?

Triệu Chí Kính không phải kẻ tu hành thanh cao. Hắn nhỏ nhen, hiếu thắng, ganh ghét với Chân Chí Bính là người sư đệ có kiếm pháp tốt hơn, được nhiều người kính trọng hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hắn tận mắt chứng kiến cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trong mắt kẻ ngoài cuộc, đó là trái lễ giáo. Triệu Chí Kính lập tức mượn cơ hội này để công kích danh tiết Tiểu Long Nữ, gieo mầm định kiến.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Triệu Chí Kính tận mắt chứng kiến cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. (Ảnh: Sohu)

Và rồi, sự kiện Chân Chí Bính xảy ra.

Khi Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt, nhầm kẻ xâm hại là Dương Quá và có phản ứng vô thức, Triệu Chí Kính đã nhìn thấy tất cả nhưng không hề ngăn cản. Thứ khiến hắn khó chịu không phải là đạo nghĩa, mà là sự ghen tị khi người "chiếm được" Tiểu Long Nữ lại là Chân Chí Bính.

Từ khoảnh khắc ấy, trong mắt Triệu Chí Kính, Tiểu Long Nữ không còn là "tiên tử băng thanh ngọc khiết", mà trở thành kẻ phá vỡ chuẩn mực mà hắn tôn thờ.

Vì sao Triệu Chí Kính càng ghét, càng muốn phơi bày?

Giang hồ thời ấy coi trọng danh tiết hơn sinh mạng. Với Triệu Chí Kính, việc Tiểu Long Nữ từng mất kiểm soát dù trong hoàn cảnh bị hại là điều không thể chấp nhận.

Hắn không cần sự thật trọn vẹn. Hắn chỉ cần một chi tiết để kết án.

Triệu Chí Kính nhỏ nhen, hiếu thắng, ganh ghét với Chân Chí Bính là người sư đệ có kiếm pháp tốt hơn, được nhiều người kính trọng hơn. (Ảnh: Sohu)

Bởi vậy, tại đại hội anh hùng, Triệu Chí Kính đã công khai vạch trần câu chuyện, không phải để bảo vệ đạo lý, mà để hạ nhục cả Tiểu Long Nữ lẫn hai người mà hắn ganh ghét: Dương Quá và Chân Chí Bính.

Dương Quá chỉ thật sự hiểu… sau đêm động phòng

Theo Sohu và Sina, điểm then chốt của câu chuyện nằm ở chỗ, Dương Quá chỉ thực sự hiểu tâm lý ấy sau khi thành thân với Tiểu Long Nữ.

Sau sự kiện năm xưa, Tiểu Long Nữ đối với Dương Quá trở nên dịu dàng khác thường. Chàng từng hoang mang, thậm chí sợ rằng "cô cô đã thay đổi".

Dương Quá chỉ thực sự hiểu tâm lý ấy sau khi thành thân với Tiểu Long Nữ. (Ảnh: Sohu)

Đến khi động phòng, Dương Quá mới nhận ra rằng sự dịu dàng, không đề phòng, hoàn toàn trao trọn ấy chính là thứ năm xưa Chân Chí Bính đã chạm tới trong một hoàn cảnh sai lầm.

Và trong mắt Triệu Chí Kính vốn là một kẻ hẹp hòi, coi trọng danh nghĩa hơn nhân tính chỉ cần chừng đó là đủ để phủ định tất cả.

Triệu Chí Kính nhìn Tiểu Long Nữ bằng tiêu chuẩn đạo đức cứng nhắc của giang hồ. Dương Quá thì không.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dương Quá không dằn vặt Tiểu Long Nữ, không truy cứu quá khứ, cũng không biến tình yêu thành sự chiếm hữu. Bởi điều chàng yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là con người Tiểu Long Nữ, người đã cho chàng mái nhà, sự nương tựa và lòng tin tuyệt đối.

Chính vì thế, Dương Quá có thể bỏ qua điều mà Triệu Chí Kính coi là "vết nhơ không thể dung thứ".

Triệu Chí Kính nhìn Tiểu Long Nữ bằng tiêu chuẩn đạo đức cứng nhắc của giang hồ. Dương Quá thì không. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện này cho thấy một điều rằng Kim Dung không chỉ viết võ hiệp, mà viết về con người.

Triệu Chí Kính không phải kẻ ác vì không yêu Tiểu Long Nữ. Hắn đáng sợ vì dùng chuẩn mực đạo đức để che giấu sự ghen ghét và hèn hạ của chính mình.

Còn Dương Quá, chỉ khi thật sự trở thành phu quân, mới hiểu rằng yêu một người, đôi khi là chấp nhận cả những điều khiến người khác quay lưng.

Và đó cũng là lý do, Triệu Chí Kính mãi mãi thua Dương Quá không phải trên võ đài, mà trong cách nhìn một con người.