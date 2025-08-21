Trúng số hơn 5 tỷ đồng nhờ mua vé theo biển số xe của người lạ

Một người đàn ông tại bang Maryland (Mỹ) vừa trúng giải 200.000 USD (5,26 tỷ đồng) khi mua vé số dựa trên biển số của một chiếc xe tải nhìn thấy trên đường đi làm, tờ Miami Herald đưa tin ngày 20/8.

Công ty xổ số Maryland cho biết người đàn ông (giấu tên) sống tại hạt St. Mary này có nhiều thời gian để chú ý đến mọi thứ khi phải lái xe trên quãng đường dài 70 dặm (khoảng 112 km) đi làm. Gần đây, ông dừng đèn đỏ và việc "tình cờ chú ý" một biển số xe giúp ông trúng số.

"Tôi đang lái xe đi làm và dừng đèn đỏ thì chú ý biển số 19363 của một chiếc xe tải", người đàn ông may mắn kể lại.

Người đàn ông đã mua loại vé có 5 chữ số.

Ngay sau đó, ông quyết định mua vé cho hai kỳ quay ngày 6/8 buổi tối và 7/8 buổi trưa với dãy số đặc biệt này tại một cửa hàng rượu ở khu vực Loveville (hạt St. Mary). Khi tra kết quả, ông giật mình nhận ra con số quen thuộc và không tin nổi mình đã thắng giải lớn.

"Lúc đó tôi như nghẹt thở vì quá hạnh phúc. Tôi sẽ dùng tiền để sửa sang lại ngôi nhà cũ," ông chia sẻ.

Ngoài ra, ông còn bật mí thêm về kế hoạch ăn mừng giản dị nhưng đầy ý nghĩa: "Tôi sẽ thưởng cho mình một chiếc bánh cua Maryland thật ngon."

Người đàn ông cho biết có ý định tiếp tục mua vé số theo cách trên, chờ đến khi một con số thu hút sự chú ý của mình. Ông cho biết mình từng mua vé số theo cách đó và suýt trúng.