Làm trái ý vợ, người đàn ông bất ngờ trúng số gần 40 tỷ đồng

Một người đàn ông ở hạt Essex, bang New Jersey, Mỹ đã may mắn cào trúng tấm vé số trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng) khi đang trên đường tới nhà hàng ăn tối cùng vợ.

Theo thông tin được công ty xổ số New Jersey công bố đầu tháng 6 thì "1 trong 3 tấm vé số cào Win for Life! Scratch-Off với giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD đã tìm được chủ nhân".

Được biết, người đàn ông ở hạt Essex đã mua tấm vé số cào may mắn trên ở cửa hàng tiện lợi Lucky 7 Deli, khi đang trên đường tới nhà hàng ăn tối cùng vợ.

Truyền thông địa phương cho hay, trước đó, người vợ muốn vào khu phố trung tâm rồi mua vé số, song người chồng phản đối và muốn thử vận may ở một cửa hàng tiện lợi mà họ không thường ghé qua.

"Tấm vé số cào Win for Lifes! mà chúng tôi mua chỉ có giá khoảng 3 USD. Không ngờ may mắn đã đến. Giải thưởng này thực sự giúp cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn rất nhiều. Từ giờ chúng tôi sẽ không cần quá lo lắng về những tờ hóa đơn hàng tháng được gửi về nữa", người đàn ông may mắn cho biết.

Thay vì nhận toàn bộ giá trị giải thưởng trong một lần sau khi trừ thuế là 875.200 USD (22,7 tỷ đồng), cặp đôi này đã chọn chia số tiền thành 25 khoản nhỏ để nhận hàng năm.

Trái ngược với câu chuyện trên, vào năm 2023, một người đàn ông đã trúng số nhờ nghe lời khuyên của vợ.

Nhờ lời gợi ý của vợ, Cheng (Malaysia) trúng thưởng số tiền 3 triệu ringgit (hơn 670.000 USD) sau thời gian dài thử vận may không thành.

Cheng (sống tại Klang, Malaysia) vốn có thói quen mua những con số giống nhau tại các cửa hàng xổ số Toto. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ gặp may.

Trong một lần đi mua cùng vợ, anh được thông báo những con số hay mua đã được bán hết. Khi đó, vợ Cheng gợi ý chồng mua một vé Big Sweep với các con số ngẫu nhiên, theo Asia One.

May mắn mỉm cười với hai vợ chồng khi tấm vé này trúng giải thưởng 3 triệu ringgit (hơn 670.000 USD). Theo Sin Chew Daily, Cheng đã mua vé số trúng thưởng vào ngày 29/1.

"Tôi đã trúng xổ số nhờ nghe lời vợ khuyên", Cheng cảm thán.

Người đàn ông cho biết anh dự định dùng một phần tiền trúng số để lo liệu cho tương lai của con cái, phần còn lại sẽ đưa vợ quản lý.