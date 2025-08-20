Vợ trình báo chồng mất tích, 2 ngày sau phát hiện sự thật đau lòng

Mới đây, tờ The Sun đưa tin, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Seasalter, Kent (Anh) khi ông Ed Parry, 54 tuổi, được phát hiện tử vong hai ngày sau một tai nạn trong vườn nhà.

Ông Parry, một thợ sửa ống nước, đã bị thương nghiêm trọng ở cổ tay khi sử dụng cưa máy trong lúc làm việc quanh nhà. Bi kịch xảy ra khi thi thể của ông mắc kẹt phía sau một nhà kho trong vườn mà không ai phát hiện suốt gần 48 giờ. Vợ ông, bà Amy, đã báo cảnh sát sau nhiều lần gọi điện nhưng không nhận được hồi âm từ chồng.

Ed Parry và vợ.

Trong quá trình điều tra, bà Amy cho biết ngày 21/4 (giờ địa phương), bà đưa con trai cả (18 tuổi) đến Ashford, còn Ed cùng con trai út (13 tuổi) đến Canterbury. Khi trở về nhà, bà thấy con trai út ở nhà một mình cùng ví và chìa khóa của chồng. Mặc dù cố gắng liên lạc nhiều lần, bà không thể kết nối với Ed và đã báo cảnh sát sau 4 giờ lo lắng.

Cảnh sát đã kiểm tra camera, hồ sơ tài chính và thẩm vấn hàng xóm nhưng không tìm thấy dấu vết nào của ông. Mãi đến ngày thứ hai, khi lực lượng chức năng đang điều tra quanh khu phố, Amy bất ngờ thông báo phát hiện thi thể chồng mình.

Khoảnh khắc đau lòng xảy ra khi chú chó cưng của gia đình chạy đến, sủa liên tục vào một góc khuất trong vườn, nơi có một nhà kho. Nhờ sự cảnh báo của chú chó, bà Amy đã tiến ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thi thể chồng mình bị kẹt giữa nhà kho và hàng rào.

Điều tra viên Sarah Clarke cho biết, hiện trường cho thấy ông Ed đang làm vườn. Một chiếc cưa máy cầm tay dính máu nằm gần đó. Cảnh sát xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào và không có sự liên quan của bên thứ ba.

Điều tra viên cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Ed có ý định tự sát, vì ông vẫn mang theo điện thoại và thẻ tín dụng.

Sarah Clarke kết luận rằng đây là một tai nạn thương tâm. Kết thúc cuộc điều tra, bà Sarah Clarke ghi nhận nguyên nhân cái chết là do tai nạn và bày tỏ hy vọng rằng những biên bản về vụ việc sẽ giúp các con của ông Ed hiểu được sự thật về cái chết của cha mình trong.