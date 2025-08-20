Ảnh siêu âm “chật kín” 4 em bé khiến hàng triệu người xem trầm trồ và cùng đặt 1 câu hỏi

Ảnh siêu âm ca sinh tư hiếm gặp

Một bức ảnh siêu âm kèm mô hình dựng lại lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng y khoa lẫn công chúng. Hình ảnh cho thấy bốn bào thai nằm san sát trong bụng mẹ, được đăng tải kèm dòng chú thích: “Đây là hình ảnh khi bạn đang mong đợi sinh tư.”

Ngay bên dưới, hàng loạt bình luận đặt câu hỏi: “Làm thế nào mà bốn đứa trẻ có thể nằm vừa trong bụng người mẹ?” để biểu hiện sự ngạc nhiên và thích thú. Cũng không ít người cảm thán người mẹ đã phải trải qua thai kỳ rất vất vả khi mang trong bụng tới 4 em bé.

Bức ảnh đặc biệt này không chỉ khơi gợi sự tò mò về khả năng kỳ diệu của cơ thể con người, mà còn đặt ra nhiều thắc mắc về mức độ hiếm gặp cũng như cơ chế dẫn đến hiện tượng đa thai.

Bức ảnh siêu âm sinh tư khiến cộng đồng trầm trồ và thấy ngạc nhiên (Nguồn: Anatomie ist halt so/Facebook)

Sinh tư - hiện tượng hiếm gặp trong y khoa

Sinh tư là trường hợp hiếm gặp khi một sản phụ mang thai cùng lúc bốn em bé. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy, trong tổng số hơn 3,59 triệu ca sinh tại Mỹ năm 2024, chỉ có 128 ca là sinh tư, chiếm khoảng 0,0035%. Nếu chỉ tính riêng trong các ca sinh nhiều (đôi, ba, tư,...) thì các ca sinh đôi chiếm tới 90%, còn trường hợp sinh ba, sinh tư và cao hơn chỉ chiếm 10% còn lại.

Có nhiều trường hợp có thể dẫn đến sinh tư, trong đó phổ biến nhất là khi bốn trứng riêng biệt được thụ tinh bởi bốn tinh trùng riêng biệt. Ngoài ra còn có thể xảy ra trường hợp một trứng thụ tinh phân chia thành bốn phôi, hoặc sự kết hợp của nhiều cơ chế phân chia và thụ tinh khác nhau. Dù hiếm, sinh tư tự nhiên vẫn được ghi nhận trong thực tế.

Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy tỷ lệ mang đa thai có xu hướng tăng đối với các cặp vợ chồng sử dụng thuốc hỗ trợ sinh sản để kích thích rụng trứng hoặc áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Các công nghệ này sẽ chuyển nhiều phôi vào tử cung, làm tăng đáng kể khả năng đa thai.

Kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về một ca sinh chín (Nguồn: Saloum Arby)

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, tại Việt Nam đã từng ghi nhận nhiều ca sinh tư, trong đó có hai ca sinh tư nổi tiếng nhất là Bắc - Nam - Thống - Nhất và Hòa - Bình - Hạnh - Phúc. Trường hợp sinh nhiều con nhất trong nước được ghi nhận là ca sinh năm vào năm 2013 tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trên thế giới, kỷ lục Guinness hiện thuộc về ca sinh chín. Đây là một ca sinh cực kỳ hiếm trong lịch sử y học.

Việc nhiều thai nhi có thể nằm vừa trong bụng người mẹ là do tử cung có thể giãn ra để chứa thai nhi đang phát triển, và trong trường hợp đa thai thì sự giãn nở này sẽ xảy ra sớm hơn và đáng kể hơn.

Nguồn: Tổng hợp từ CDC, Telegraph India, Guiness World Record, Sức Khỏe & Đời Sống