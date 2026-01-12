Bắt được con cá nặng 25kg, ngư dân liền bán với giá 115 triệu đồng

Một ngư dân ở Andhra Pradesh, Ấn Độ, đã bắt được một con cá nặng 25kg ngoài khơi Kakinada và mang về cho anh ta 395.000 rupee (115 triệu đồng).

Theo các báo cáo, ngư dân này bắt được con cá tên là "Kachidi", loài cá vô cùng quý hiếm. Nhiều thương lái đang tranh giành loại cá quý hiếm này, nhưng một thương nhân địa phương đã thành công trong việc mua nó.

Cá Kachidi.

Thịt cá Kachidi rất ngon, nhưng không chỉ dùng để nấu nướng và ăn uống. Loài cá này còn có nhiều lợi ích khác. Đó là lý do tại sao loại cá này rất được ưa chuộng trên thị trường. Người ta nói rằng bất cứ ai nếm thử loại cá này một lần đều muốn ăn đi ăn lại nhiều lần.

Ngư dân còn gọi loài cá biển quý hiếm này là cá vàng. Không giống như các loài cá khác, nó không dễ bị bắt trong lưới.

Các chuyên gia cho biết phần dạ dày của loại cá này được dùng để sản xuất các loại chỉ đắt tiền dùng trong phẫu thuật. Không chỉ vậy, loài cá này còn đóng vai trò quan trọng trong ngành mỹ phẩm, và vây của nó thậm chí còn được dùng để lọc các loại rượu vang đắt tiền. Chính vì những đặc tính này, cá Kachidi bán chạy như tôm tươi.

Ngư dân địa phương cho biết cá Kachidi không phải lúc nào cũng có, chỉ đánh bắt được 2 hoặc 3 lần một năm. Tuy nhiên, mỗi khi bắt được, đó đều là một món hời lớn. Và lần này, vận may của ngư dân Kakinada đã thay đổi đến mức họ trở nên nổi tiếng trên các bản tin.