Bắt được con cá nặng 102kg, ngư dân liền bán với giá 58 triệu đồng

Sông Ravi, Pakistan, vốn thường có lượng nước rất ít hoặc gần như không có nước trong những tháng mùa đông. Tuy nhiên thời gian gần đây, con sông đang có mực nước cao bất thường.

Mực nước dâng cao bất ngờ đã dẫn đến sự xuất hiện của những loài cá lớn và quý hiếm.

Vào ngày 3/1, ngư dân trẻ tên Muhammad Arif đến từ Hakimpura, đã bắt được một con cá khổng lồ nặng 102kg gần khu vực Kartarpur Shakargarh, ước tính trị giá khoảng 200.000 Rupee (58 triệu đồng).

Theo người dân địa phương, dòng sông chảy xiết đã mang đến những loài cá lớn, tạo nên sự quan tâm đặc biệt từ các ngư dân và thương lái trong khu vực.

Con cá khổng lồ nặng 102kg.

Đây không phải là lần đầu tiên Arif bắt được con cá có kích thước khủng. Chỉ một ngày trước đó, anh ta đã bắt được một con cá nặng 65 kg ở cùng đoạn sông Ravi đó. Sau khi kéo con cá đến chợ cá địa phương, một thương lái đã trả anh ta 90.000 rupee (26 triệu đồng), nhưng Arif đã từ chối, khẳng định anh ta chỉ bán với giá 100.000 rupee (29 triệu đồng) và sau đó anh ta đã bán được với giá đó.

Vào thời điểm đó, Arif giải thích rằng con cá này là giống cá hoàng gia chất lượng cao, có những đặc điểm riêng biệt, bao gồm cả gai, điều này làm tăng giá trị của nó trên thị trường.

Ngư dân địa phương cho biết những vụ bắt lớn như vậy đã trở nên thường xuyên hơn sau trận lũ tháng 8/2025 ở Punjab, điều này đã làm thay đổi dòng chảy của nước và đưa cá từ các khu vực sâu hơn hoặc thượng nguồn vào các khu vực dễ tiếp cận.

Việc bắt được những con cá lớn ở sông Ravi không phải là điều hoàn toàn chưa từng xảy ra. Vào tháng 10/2025, một cư dân khác của Narowal đã bắt được một con cá khổng lồ nặng 92 kg. Người ngư dân khi đó đã bày tỏ niềm vui, nói rằng đó là lần đầu tiên trong đời anh ta bắt được một con cá lớn đến vậy.