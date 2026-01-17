Hơn 30 thi thể vớt từ sông rạch Houston, gây lo ngại về kẻ giết người hàng loạt

Theo The Sun, tính đến ngày cuối năm 2025, 3 thi thể nữa được tìm thấy tại một con sông ở TP Houston, nâng tổng số trường hợp được ghi nhận trong năm lên 34 người. Con số này gần bằng mức 35 thi thể được phát hiện trong cả năm 2024.

Dữ liệu từ Văn phòng Giám định y tế hạt Harris cho thấy từ năm 2017 đến nay, gần 200 thi thể đã được vớt lên từ hệ thống sông ngòi chằng chịt với tổng chiều dài khoảng 2.500 km bao quanh TP Houston. Đáng chú ý, khoảng 40% trường hợp không thể xác định nguyên nhân tử vong.

Sông Brays Bayou tại TP Houston. Ảnh: Wikipedia

Lý giải về thực trạng trên, công tố viên Sean Teare của Văn phòng Công tố hạt Harris cho rằng các vấn đề xã hội nghiêm trọng là nguyên nhân chính.

"TP Houston đang đối mặt với tình trạng vô gia cư rất lớn, cùng các vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Tất cả những yếu tố đó góp phần dẫn đến nhiều cái chết mà chúng tôi phát hiện" – ông Teare nhận xét.

Công tố viên Teare cho biết địa hình sông ngòi tại thành phố lớn nhất bang Texas này rất khó thoát ra nếu không may rơi xuống, đặc biệt trong trường hợp nạn nhân say rượu hoặc bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, làm gia tăng nguy cơ tử vong do đuối nước.

Theo ABC13, vào cuối tháng 9-2025, dư luận từng xôn xao khi 5 thi thể được phát hiện chỉ trong vòng chưa đến một tuần. Trong số này có Jade McKissic (20 tuổi), sinh viên Đại học Houston, được tìm thấy tại sông Brays Bayou.

Sinh viên Jade McKissic, người mà thi thể được tìm thấy tại sông Brays Bayou. Ảnh: Fox 26

Dù cảnh sát cho biết không nghi ngờ yếu tố hình sự và nguyên nhân tử vong được xếp loại chưa xác định, vụ việc vẫn làm dấy lên làn sóng lo ngại và suy đoán trên mạng xã hội.

Trước áp lực dư luận, thị trưởng John Whitmire cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. "Chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn khuất ở thành phố" – ông khẳng định, đồng thời chỉ trích những thông tin sai lệch và các suy đoán hoang đường lan truyền trên mạng.

Dù giới chức liên tục lên tiếng bác bỏ, không ít người dân Houston vẫn bày tỏ nghi ngờ trước số lượng lớn các ca tử vong được phát hiện tại các con sông.

Về lâu dài, công tố viên Teare cho rằng TP Houston cần giải quyết tận gốc các vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người vô gia cư.

Tất cả thi thể được phát hiện đều trải qua giám định pháp y đầy đủ. Những vụ việc có nguyên nhân chưa rõ vẫn tiếp tục được đội chuyên án của Văn phòng Công tố hạt Harris theo dõi và điều tra.