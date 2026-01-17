Những phần thưởng tồi tệ nhất trong tiệc tất niên công ty, thà đừng trúng còn hơn

Tháng 1 hàng năm là mùa cao điểm của các buổi tiệc tất niên tại nhiều công ty, trong đó quà tặng tất niên là phần được mọi nhân viên mong đợi nhất. Chủ đề "Thứ vô dụng nhất từng bốc thăm trúng trong tiệc tất niên" đã trở thành từ khóa nóng trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Weibo những ngày gần đây. Cộng đồng mạng đang rầm rộ chia sẻ những món quà kỳ quặc từ công ty mình, bao gồm phiếu tan làm sớm 2 tiếng hay phiếu được lãnh đạo mời ăn cơm 1 đối 1, khiến mọi người chỉ biết cười ra nước mắt.

Những món quà bị cư dân mạng điểm danh bao gồm phong bao lì xì 520 tệ (thực tế là một tấm ảnh tờ 500 tệ kèm 20 tệ tiền mặt - khoảng 500.000 VNĐ), ăn nửa củ cải trắng, lên sân khấu nhìn chằm chằm vào mắt sếp trong 10 giây, trò chuyện 1 đối 1 với lãnh đạo, quyền sử dụng vị trí làm việc view đẹp cạnh quản lý, ăn tối cùng tổng giám đốc, lên sân khấu chụp ảnh cùng sếp và nhận một chữ ký, hay chụp ảnh cùng chủ tịch và cùng thả tim rồi đăng lên nhóm làm việc.

Netizen chia sẻ những phần thưởng "thà không trúng còn hơn"

Nhiều nhân viên bốc trúng các giải thưởng kể trên đã than thở đầy bất lực rằng không hiểu sao tay mình lại bốc phải những thứ tồi tệ như vậy. Trong đó, giải thưởng bị nhiều người bình chọn là tệ nhất chính là chụp ảnh cùng sếp trên sân khấu. Có người thẳng thắn chia sẻ rằng điều này còn thê thảm hơn cả việc bị sắp xếp lên sân khấu hát, thậm chí đột nhiên cảm thấy thà không trúng giải còn tốt hơn.

Bên cạnh đó cũng có những cư dân mạng khoe các giải thưởng bình thường khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Ngoài các loại đồ gia dụng đa dạng, có công ty còn mạnh tay trao thưởng xe hơi, xe điện, thỏi vàng 30 gram, 50 chiếc iPhone 17 Pro Max, hay thanh toán hộ 3 món đồ đầu tiên trong giỏ hàng mua sắm trực tuyến.

Chủ đề liên quan đã gây tranh cãi gay gắt trong nhiều ngày qua. Cư dân mạng để lại bình luận cho rằng những thứ này thà không có còn hơn vì chỉ làm lãng phí cảm xúc. Một người kể lại trong buổi tiệc trước, đồng nghiệp của cô ấy trúng giải đặc biệt là chụp ảnh cùng sếp, sau đó cô thấy người này quay lưng vứt thẳng vào thùng rác trong khi trên sân khấu vẫn liên tục hỏi ai là người trúng giải.

Nguồn: ETtoday