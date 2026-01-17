Vượt mặt tỷ phú Bill Gates, cụ ông 78 tuổi trở thành chủ đất lớn nhất Mỹ, có diện tích rộng bằng 2 triệu sân bóng đá

Tờ Fortune cho hay không chỉ dừng lại ở việc sở hữu các đội bóng danh tiếng toàn cầu như Arsenal hay LA Rams, tỷ phú Stan Kroenke vừa chính thức soán ngôi Bill Gates để trở thành chủ sở hữu đất tư nhân lớn nhất Mỹ.

Đằng sau bước tiến này không chỉ là tham vọng bành trướng quyền lực, mà còn là một chiến lược phòng vệ tinh khôn trước bóng ma lạm phát.

2 triệu sân bóng đá

Stan Kroenke, vị tỷ phú vùng Colorado vốn được biết đến với biệt danh "Silent Stan" vì sự kín tiếng trước truyền thông, vừa tạo nên một cú nổ lớn trong giới đầu tư.

Ở tuổi 78, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, “cụ ông” này vẫn chứng tỏ sự nhạy bén đáng nể. Theo báo cáo mới nhất từ The Land Report, Kroenke hiện đang nắm giữ tới 2,7 triệu mẫu Anh đất đai (tương đương hơn 1 triệu hecta).

Để dễ hình dung, diện tích này tương đương với khoảng 2 triệu sân bóng đá cộng lại và còn lớn hơn cả Công viên Quốc gia Yosemite danh tiếng.

Cú nhảy vọt từ vị trí thứ 4 vào năm 2025 lên ngôi đầu bảng của Kroenke phần lớn nhờ vào thương vụ thu mua 937.000 mẫu đất chăn nuôi từ gia đình Singleton, những người đứng sau tập đoàn công nghiệp Teledyne Technologies vào tháng 12 vừa qua.

Đây được ghi nhận là giao dịch mua bán đất lớn nhất tại Mỹ trong hơn một thập kỷ qua, minh chứng cho năng lực tài chính và tầm nhìn dài hạn của "ông trùm" sinh năm 1947 này.

Thực tế, nền tảng của đế chế bất động sản Kroenke vốn gắn liền với sự thịnh vượng của Walmart. Không chỉ nhờ cuộc hôn nhân với Ann Walton Kroenke (người thừa kế của Walmart), Kroenke đã tự tạo ra khối tài sản đầu tiên bằng cách phát triển các trung tâm mua sắm, lấy các cửa hàng bán lẻ khổng lồ này làm hạt nhân thu hút khách hàng.

Giờ đây, Kroenke đã vượt qua những cái tên sừng sỏ khác như tỷ phú John Malone hay ông trùm truyền thông Ted Turner để khẳng định vị thế độc tôn về sở hữu đất đai.

Trú ẩn tài sản

Tại sao những bộ óc kinh doanh nhạy bén nhất hành tinh như Stan Kroenke, gia đình Emmerson hay thậm chí là Bill Gates lại đổ xô đi mua đất nông nghiệp?

Câu trả lời nằm ở khái niệm "lớp tài sản mới nổi" (emerging asset class). Trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động và rủi ro từ sự sụt giảm của các tài sản truyền thống, đất nông nghiệp nổi lên như một công cụ phòng vệ lạm phát hoàn hảo.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vào năm 2025, giá trị đất nông nghiệp tại Mỹ trung bình đạt khoảng 4.350 USD/mẫu, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm phát, con số này vẫn tăng trưởng ổn định ở mức gần 2%.

Steve Bruere, Chủ tịch công ty bất động sản nông nghiệp Peoples Company, nhận định rằng đất nông nghiệp đã trở thành lớp tài sản trị giá 4.300 tỷ USD. Ông chia sẻ với tờ Fortune rằng nếu nhà đầu tư tin vào sự đa dạng hóa danh mục và lo ngại về lạm phát cơ bản, thì đất nông nghiệp là lựa chọn tối ưu.

Đây là nguồn tài nguyên hữu hạn, trong khi diện tích đất canh tác trên thế giới đang có xu hướng giảm dần mỗi năm do đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên sự gia tăng nhu cầu từ các tỷ phú đã đẩy giá đất lên cao, tạo ra một rào cản lớn đối với những người nông dân thực thụ. Hiện nay, gần 40% đất nông nghiệp tại Mỹ đang nằm trong tay các "chủ bãi", những người không trực tiếp canh tác mà chỉ cho thuê lại để thu lợi nhuận thụ động.

Đối với các nhà đầu tư, lý thuyết rất đơn giản: dân số tăng, thu nhập tăng dẫn đến nhu cầu về thực phẩm và nhiên liệu tăng, từ đó giá trị các trang trại chắc chắn sẽ đi lên.

Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự cạnh tranh không cân sức. Chuyên gia Erin Foster West từ Liên minh Nông dân Trẻ Quốc gia (NYFC) bày tỏ quan ngại rằng những nông dân mới vào nghề hoặc ngay cả những người đang muốn mở rộng sản xuất cũng khó lòng đấu lại những túi tiền không đáy như của "Silent Stan".

Trong quá khứ, cuộc cách mạng thực phẩm đông lạnh vào những năm 1920 đã từng thay đổi hoàn toàn diện mạo ngành nông nghiệp Mỹ, biến nó từ chiếm 40% nền kinh tế xuống một tỷ trọng khiêm tốn hơn để giải phóng lực lượng lao động.

Giờ đây, một cuộc dịch chuyển mới đang diễn ra, nơi đất đai không còn chỉ là công cụ sản xuất đơn thuần mà đã trở thành một loại "vàng xanh" trong danh mục đầu tư của giới tinh hoa.

Stan Kroenke và các tỷ phú khác không chỉ đang mua đất, họ đang mua sự đảm bảo cho tương lai. Nhưng khi đất đai (nguồn lực cơ bản nhất của sự sống) dần tập trung vào tay một số ít người, câu hỏi về an ninh lương thực và cơ hội công bằng cho những người trực tiếp làm ra nông sản vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

*Nguồn: Fortune, BI