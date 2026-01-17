7 người bạn thân chốt sớm kế hoạch dưỡng lão, góp 15 tỷ đồng mua nhà 700m²: Chúng tôi sắp xếp để 20 năm nữa già đi theo cách của mình

“Người khác chỉ nói cho vui, còn chúng tôi thì thực sự làm được.”

Điều mà cô Kim Đỗ nhắc đến khi nói “chúng tôi làm được”, chính là lời hẹn dưỡng già của cô và nhóm bạn thân 6 người, được ấn định sớm… 20 năm.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, 7 người phụ nữ này đã góp hơn 4 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng) để cải tạo 1 căn nhà thô rộng 700 m² tại làng Nam Khanh, vùng ven Quảng Châu (Trung Quốc), tạo nên 1 không gian sống dành riêng cho tuổi già.

Những người bạn thân bên căn nhà

Nhưng phần lớn 7 người vẫn đang bận rộn công việc, thời gian tụ tập còn hạn chế. Vì vậy, họ thống nhất sẽ vận hành ngôi nhà như 1 homestay. Việc kinh doanh này không chỉ nhằm tạo thu nhập để tích lũy quỹ dưỡng già, mà còn là cách để họ sớm làm quen với nhịp sống chung, kiểm nghiệm sự phù hợp trong sinh hoạt dài hạn.

Họp nhóm và quyết định thực hiện lời hẹn

Bảy người bạn thân này vốn đều xuất thân từ các thị trấn nhỏ, quen biết nhau khi làm việc tại Nam Phương Báo Nghiệp. Sự tương đồng về hoàn cảnh trưởng thành, giá trị sống và sở thích đã giúp họ có được 1 tình bạn bền chặt. Từ nhiều năm trước, 7 người đã từng đùa vui rằng sau khi nghỉ hưu sẽ sống cùng nhau. Dù theo thời gian, mỗi người một ngả, có người lập gia đình, sinh con, khởi nghiệp, có người chuyển ra Bắc Kinh sinh sống; nhưng lời hẹn ấy vẫn luôn được giữ gìn.

Năm 2018, khi tròn 10 năm quen biết nhau, cả nhóm tụ họp tại Bắc Kinh và nhắc lại câu chuyện dưỡng già năm xưa. Lần này, cô Kim bèn đưa ra đề nghị: “Hay là chúng ta bắt đầu làm ngay từ bây giờ đi?”

Một kế hoạch tưởng chừng xa vời chính thức được khởi động. Trong vài tháng tiếp theo, 7 người đã cùng nhau khảo sát hơn 20 địa điểm ở nhiều khu vực khác nhau, cân nhắc giữa khoảng cách, môi trường sống và chi phí.

Cuối cùng, họ chọn làng Nam Khanh – 1 ngôi làng cách trung tâm Quảng Châu khoảng 1 giờ lái xe. Nơi đây có cảnh đồng ruộng yên bình, không gian tĩnh lặng và nhịp sống chậm rãi, phù hợp cho cuộc sống lâu dài sau này.

Và sau đó, ngay đầu làng, 1 căn nhà màu trắng với những mảng kính lớn nổi bật giữa không gian đồng quê, trở thành dấu mốc đặc biệt cho kế hoạch chung của họ.

1 góc trong căn nhà

Thiết kế của căn nhà

Căn nhà này vốn là 1 công trình 3 tầng rưỡi được xây bằng gạch đỏ, vẫn là nhà thô, họ sẽ tu sửa lại nhưng sẽ tuân theo yêu cầu duy nhất của chủ cũ là giữ lại những cột tường La Mã đặc trưng.

Dựa trên kết cấu đó, Kim Đỗ quyết định mở rộng khung nhà ra bên ngoài, thiết kế thêm 1 không gian kính treo lơ lửng, thông thoáng 3 mặt. Kết hợp với khu uống trà ngoài trời giữa cánh đồng lúa và căn bếp đồng quê rộng 30 m², tổng thể không gian được tính toán để phù hợp cho 7 người cùng sinh hoạt khi về già.

Quá trình cải tạo kéo dài khoảng 7 đến 8 tháng. Trong thời gian này, Kim Đỗ đã trao đổi với kiến trúc sư hàng chục lần để cân bằng giữa 2 mục tiêu: đáp ứng công năng của 1 căn homestay cho hiện tại và phục vụ nhu cầu dưỡng già trong tương lai.

Ngôi nhà có 10 phòng ngủ độc lập, tất cả đều được trang bị thảm tatami cỡ lớn. Một số phòng còn có bồn tắm ngoài trời bằng kính, có thể ngâm mình và ngắm cảnh đồng quê. Khắp không gian là những món đồ trang trí được bọn họ mang về từ những chuyến du lịch chung suốt nhiều năm, mang đậm dấu ấn ký ức và tình bạn.

Ngoài ra, nhóm bạn cũng đặt ra những “quy ước” cho cuộc sống tương lai: mỗi người phải học ít nhất 1 “kỹ năng độc môn” như nấu ăn, trồng rau hoặc 1 kỹ năng sinh hoạt thiết yếu khác, nhằm duy trì sự độc lập cá nhân và tránh phụ thuộc lẫn nhau. Theo họ, sống chung không đồng nghĩa với việc trở thành gánh nặng của người khác.

Tình bạn gắn bó

Vào dịp Trung thu, cả nhóm đã tụ họp tại đây, cùng uống trà, ngắm trăng và trải nghiệm trước cuộc sống dưỡng già mà họ hằng mong đợi. Trong sinh hoạt thường ngày, ngôi nhà cũng mở cửa đón các gia đình nhỏ của từng người. Trẻ con vui chơi cùng nhau, người lớn quây quần chuyện trò, dần hình thành 1 đại gia đình gắn bó, nơi các dịp lễ tết luôn tràn ngập không khí sum họp.

Mọi người tụ họp

“Khi còn đủ sức khỏe và năng lực tài chính, chúng tôi chọn sắp đặt trước cuộc sống của 20 năm sau, để có thể già đi theo cách mình yêu thích. Đó là điều ý nghĩa nhất mà chúng tôi đã làm trong năm nay.” cô Kim Đỗ chia sẻ.

Căn nhà trắng bên cánh đồng lúa không chỉ là căn homestay giữa vùng quê yên bình, mà còn là minh chứng cho 1 tình bạn bền bỉ theo năm tháng và cho giấc mơ dưỡng già đã được chuẩn bị từ rất sớm.

Theo Zhihu