Sốc: Chồng công khai cưới bạn thân làm vợ bé, vợ cả gật đầu vì “anh ấy đã thành thật”

Câu chuyện lan truyền trên TikTok sau khi người chồng, Muhammad Azizi Zakaria, đăng tải đoạn video ghi lại lễ cưới vợ hai. Từ đó, dư luận nổ ra nhiều tranh cãi xoay quanh chế độ đa thê, ranh giới cảm xúc trong hôn nhân .

Vợ cả Shuhadah Jaafar cho biết cô từng vô cùng đau lòng khi biết chồng nảy sinh tình cảm với bạn mình và muốn cưới người đó làm vợ hai. “Khi biết chồng có tình cảm với bạn tôi và muốn kết hôn, dĩ nhiên tôi đã rất buồn” Shuhadah nói. “Không người vợ nào mong muốn bước vào một cuộc hôn nhân đa thê.”

Cô cho biết đã dành thời gian suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Shuhadah quen biết vợ hai Nor Azura Mohd Azmin thông qua việc đặt mua quần áo từ cửa hàng của cô này. Sau đó, hai người trở thành bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau trong các sự kiện.

Vì vậy, Shuhadah không khỏi sốc khi chồng tiết lộ người phụ nữ anh muốn cưới chính là bạn của cô.

Theo Shuhadah, lý do khiến cô cuối cùng chấp nhận là vì chồng đã chọn cách thành thật và muốn hợp thức hóa mối quan hệ thay vì giấu giếm. Cô cho biết chồng giải thích rằng việc tái hôn không xuất phát từ ham muốn mà vì cả hai làm ăn chung và anh muốn làm đúng theo quan điểm tôn giáo.

Shuhadah cũng bày tỏ sự cảm thông với vợ hai - người từng trải qua nhiều tổn thương trong quá khứ. “Chồng tôi và vợ hai đã có tình cảm với nhau. Tình cảm là chuyện không thể kiểm soát. Tôi cho phép vì sợ nếu ngăn cản, sẽ có điều gì đó không đúng mực xảy ra” cô nói.

Cô quyết định công khai câu chuyện trên mạng xã hội để tránh những lời đồn đoán và mong muốn làm gương cho những người đàn ông khác.

“Hãy thành thật với vợ cả. Đừng coi nhẹ việc cưới lén hay ra nước ngoài kết hôn bí mật,” Shuhadah nhắn nhủ. Cô cũng kêu gọi cộng đồng mạng không gán cho vợ hai cái mác “kẻ phá hoại gia đình” và cho biết Nor Azura đối xử rất tốt với cô và con.

“Có lẽ vì từng là bạn bè nên mọi thứ dễ dàng hơn. Mối quan hệ giữa chúng tôi giờ còn thân thiết hơn trước” Shuhadah nói, đồng thời cho biết mong muốn lớn nhất của cô là cả hai người vợ đều được đối xử công bằng.

Về phía mình, Muhammad Azizi khẳng định anh luôn biết hai người phụ nữ là bạn và chưa từng có ý định phá vỡ mối quan hệ đó. Theo anh, tình cảm với vợ hai phát sinh ngoài dự đoán. Để tránh mọi điều không đúng mực, anh quyết định tiến tới hôn nhân hợp pháp.

“Tôi đã cố gắng chống lại cảm xúc và giữ khoảng cách, nhưng trái tim tôi đã gắn bó. Vì vậy tôi chọn cách thành thật, xin phép vợ cả và làm đúng quy trình” anh chia sẻ.

Anh cũng cho biết, bản thân vô cùng xúc động khi chính vợ cả là người đứng ra nộp đơn lên Tòa án Syariah để ủng hộ cuộc hôn nhân thứ hai. Muhammad Azizi nói quá trình xin phép kết hôn đa thê tại Tòa án Syariah cấp cao không hề dễ dàng.

Đám cưới được tổ chức

“Khi đơn được chấp thuận, tôi đã rơi nước mắt. Vị thẩm phán nhiều lần nhấn mạnh rằng người xứng đáng được trân trọng nhất chính là vợ tôi.” anh nói “Đừng giấu giếm nếu muốn cưới thêm vợ. Điều đó chỉ làm tổn hại mối quan hệ hiện tại.”.

Câu chuyện sau khi lan truyền đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Phần lớn cư dân mạng cho rằng họ không thể chấp nhận sống trong một cuộc hôn nhân đa thê.

Đàn ông Hồi giáo ở Malaysia có thể tham gia vào chế độ đa thê - có nhiều vợ cùng một lúc - nhưng phải đáp ứng các yêu cầu do luật Syariah đặt ra và phải được sự cho phép đặc biệt của tòa án. Cụ thể, chế độ này hợp pháp ở Malaysia dưới hình thức đa thê, tức là giữa một người đàn ông và tối đa bốn người vợ. Việc này cần có sự cho phép đặc biệt từ Tòa án Syariah của từng bang đối với mỗi cuộc hôn nhân sau lần kết hôn đầu tiên bằng cách đáp ứng các yêu cầu cần thiết theo Luật Syariah của bang.

Tuy nhiên, điều này chỉ được phép đối với người Hồi giáo và đối với những người không theo đạo Hồi, chế độ đa thê bị cấm theo Luật Liên bang Malaysia - Đạo luật cải cách luật (Hôn nhân và ly hôn) năm 1976 vì luật chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng và bất kỳ cuộc hôn nhân nào khác ngoài điều đó được coi là trái pháp luật.

