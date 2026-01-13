Chi phí cưới ở một số quốc gia - áp lực tài chính phía sau ngày trọng đại

Tại Anh, chi phí trung bình cho một đám cưới trong năm 2025 là 23.250 Bảng, trong đó chi phí thuê địa điểm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Mức chi tiêu trung bình đã tăng hơn 3.000 Bảng Anh, trong bối cảnh nước này đang trải qua giai đoạn lạm phát cao và khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Có tới 60% các cặp đôi cho biết đã tăng ngân sách ít nhất 1 lần trong quá trình lập kế hoạch cưới và 56% cho biết bổ sung thêm nhiều hạng mục so với kế hoạch ban đầu. Phần lớn các cặp đôi sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân, nhiều trường hợp nhận được hỗ trợ từ cha mẹ, trong khi một số phải dùng thẻ tín dụng hoặc vay tiền để trang trải chi phí.

Tại Trung Quốc, ngoài các chi phí tổ chức đám cưới, nhà trai còn phải chuẩn bị khoản tiền thách cưới. Thông thường, số tiền này gắn với con số 8 - được xem là biểu tượng của phát tài trong quan niệm người dân Trung Quốc. Giá thách cưới cao, đặc biệt tại các vùng nông thôn, thường đẩy gia đình nhà trai vào cảnh nợ nần.

Trước thực trạng này, giới chức tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn không bắt buộc nhằm đơn giản hóa đám cưới, trong đó quy định mức sính lễ tối đa là 10.000 Nhân dân tệ, giới hạn số lượng xe cưới không quá 6 chiếc và khuyến nghị khách mời tặng tiền mặt không quá 200 Nhân dân tệ.

Các cặp đôi chờ làm lễ trong một đám cưới tập thể tại thành phố Amritsar, Ấn Độ, ngày 5/1/2026 (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, tại Ấn Độ, đám cưới không chỉ là sự kiện trọng đại của các cặp đôi mà còn phản ánh địa vị và sự giàu có của gia đình. Khác với Trung Quốc, tại Ấn Độ, gia đình cô dâu thường phải chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh. Điều này khiến nhiều gia đình nghèo rơi vào cảnh phá sản và trở thành nguyên nhân của các xung đột bạo lực, thậm chí dẫn đến cái chết của cô dâu trong một số trường hợp.

Một lễ cưới truyền thống tại Ấn Độ thường kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, với hàng trăm khách mời. Chi phí cho mỗi đám cưới có thể dao động từ 37.000 - 45.000 Euro. Đằng sau vẻ hào nhoáng đó là thực tế nhiều gia đình phải vay nợ để trang trải chi phí.

Tại thành phố New Delhi, đám cưới truyền thống theo nghi lễ Hindu của Kristishree và Deepankar đã được lên kế hoạch trong suốt 11 tháng, với phần lễ và hội kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, phần lớn người trẻ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z tại Ấn Độ không đủ khả năng tự chi trả cho đám cưới của mình, khiến gia đình phải đứng ra gánh vác, trong đó chi phí chủ yếu do nhà gái đảm nhận.

Theo thống kê của giới chức Ấn Độ, chi phí tổ chức đám cưới cao gấp 2 lần chi phí giáo dục cho con cái. Với nhiều gia đình trung lưu và giàu có, việc tổ chức đám cưới cho con còn là cuộc ganh đua với họ hàng và bạn bè. Trong khi đó, chỉ khoảng 1% dân số giàu có tại Ấn Độ kiểm soát ít nhất 40% tổng tài sản của quốc gia.

(Ảnh: AFP)

Đối với các gia đình nghèo không đủ khả năng tổ chức đám cưới, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận thường đứng ra tổ chức những lễ cưới tập thể. Theo đó, mỗi cô dâu được hỗ trợ 51.000 Rupee, trong đó 35.000 Rupee được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, 10.000 Rupee dùng để mua nhu yếu phẩm cho gia đình và 6.000 Rupee chi trả cho ban tổ chức sự kiện.

Dù vậy, vẫn có nhiều gia đình chấp nhận vay mượn để tổ chức lại đám cưới cho con gái, dưới áp lực từ xã hội và phía nhà trai, nếu không nguy cơ hủy hôn là rất lớn. Mỗi năm, Ấn Độ có khoảng 10 triệu đám cưới, với ngành công nghiệp cưới hỏi mang lại doanh thu ước tính khoảng 130 tỷ USD trong năm 2025.

Mặc dù thách cưới là bất hợp pháp tại Ấn Độ, nhưng 95% các đám cưới vẫn duy trì thủ tục này và của hồi môn thường do nhà trai nắm giữ. Theo số liệu trình lên chính phủ năm 2022, đã ghi nhận 6.000 trường hợp tử vong liên quan đến của hồi môn và 13.500 vụ quấy rối. Tình trạng bạo hành, tự tử và thậm chí giết người vì của hồi môn đang gia tăng, cho thấy cái giá quá đắt của những đám cưới chạy theo xu hướng xa hoa.

Trước thực tế đó, nhiều cặp đôi tại Ấn Độ đang nỗ lực thoát khỏi định kiến xã hội để tổ chức những đám cưới giản dị, phù hợp với khả năng tài chính, thay vì những lễ cưới phô trương và đầy áp lực.