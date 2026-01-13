Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Hãy tưởng tượng một đất nước mà khi ở hòn đảo này bạn đang đón ánh bình minh rực rỡ của ngày thứ Hai, thì ở một hòn đảo khác thuộc cùng một quốc gia, người dân vẫn đang say giấc nồng trong đêm tối của ngày Chủ nhật. Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế đang diễn ra tại Kiribati – quốc gia duy nhất trên thế giới nằm ở cả bốn bán cầu và sở hữu một "nghịch lý thời gian" có một không hai.

Hòn đảo đón bình minh sớm nhất thế giới

Nằm giữa Thái Bình Dương bao la, Kiribati bao gồm 33 đảo san hô trải dài trên một diện tích đại dương khổng lồ. Trong đó, đảo Kiritimati (hay còn gọi là đảo Giáng Sinh) chính là "vùng đất của tương lai". Do nằm ở múi giờ xa nhất về phía Đông ( UTC 14 ), đây là nơi đầu tiên trên Trái đất chào đón ngày mới.

Khi tiếng chuông đón năm mới vang lên tại Kiritimati, thì tại các thành phố lớn như Sydney hay Tokyo, người dân vẫn còn phải đợi thêm vài tiếng đồng hồ. Thậm chí, khi Kiritimati đã sang ngày mới, thì những hòn đảo ở phía Tây của chính quốc gia này vẫn còn đang ở... ngày hôm trước. Điều này tạo nên khái niệm "hai mặt trời": cùng một vầng thái dương của Kiribati nhưng lại thuộc về hai tờ lịch khác nhau.

Cú "bẻ lái" lịch sử của đường đổi ngày

Lý do khiến Kiribati trở nên kỳ lạ như vậy bắt nguồn từ một quyết định chính trị và kinh tế đầy táo bạo vào năm 1995. Trước đó, Đường đổi ngày quốc tế (IDL) chạy xuyên thẳng qua giữa quốc đảo này, chia đất nước thành hai nửa với hai ngày khác nhau.

Tình trạng này đã gây ra vô vàn phiền toái: Chính phủ chỉ có thể làm việc cùng nhau 4 ngày mỗi tuần, vì khi thủ đô ở phía Tây là thứ Sáu thì phía Đông đã là thứ Bảy (nghỉ cuối tuần), và ngược lại khi phía Đông là thứ Hai thì phía Tây vẫn đang là Chủ nhật. Để giải quyết sự chia cắt này, tổng thống Kiribati lúc bấy giờ đã quyết định "nắn" đường đổi ngày chạy vòng qua cực Đông của đất nước.

Kết quả là đường đổi ngày quốc tế vốn thẳng tắp đã bị bẻ cong tạo thành một hình chữ "V" khổng lồ trên bản đồ. Kiribati bỗng chốc trở thành quốc gia có múi giờ "sớm" nhất thế giới, đẩy một phần lãnh thổ của mình đi trước thời gian của các nước láng giềng tới hơn một ngày.

Quốc đảo có khoảng 108.000 dân

Khoảng cách địa lý gần, khoảng cách thời gian xa

Sự kỳ thú nằm ở chỗ, nếu bạn đứng ở ranh giới phía Đông của Kiribati và nhìn sang các đảo thuộc Hawaii (Mỹ) vốn chỉ cách đó vài giờ bay, bạn thực chất đang nhìn về "quá khứ". Dù cùng nằm trên một tọa độ kinh tuyến gần nhau, nhưng vì đường đổi ngày nằm giữa, Kiribati luôn chạy trước Hawaii tới 22 đến 26 tiếng .

Điều này tạo nên những tình huống dở khóc dở cười cho khách du lịch. Bạn có thể đón sinh nhật tại Kiritimati, sau đó bắt một chuyến bay ngắn sang phía Đông để... tổ chức sinh nhật lần thứ hai vào đúng ngày hôm đó (theo giờ địa phương). Bạn thực sự đã thực hiện một chuyến du hành thời gian ngược về quá khứ nhờ vào quy ước múi giờ đặc biệt này.

Bài học về sự kết nối và bản sắc

Đằng sau sự kỳ lạ về múi giờ là nỗ lực phi thường của một quốc đảo nhỏ bé nhằm duy trì sự thống nhất quốc gia. Kiribati đã chứng minh rằng thời gian không chỉ là một khái niệm vật lý cứng nhắc, mà còn là một công cụ linh hoạt để con người kết nối với nhau.

Dù đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, người dân Kiribati vẫn tự hào là những người đầu tiên trên thế giới nhìn thấy ánh nắng của mỗi ngày mới. Với họ, mặt trời không chỉ mọc sớm hơn, mà nó còn tượng trưng cho niềm hy vọng và vị thế độc tôn của một quốc gia sở hữu "chiếc chìa khóa" mở cửa tương lai cho cả nhân loại.