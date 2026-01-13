Giáo viên ra đề "Dùng 1 chữ chứng minh bạn không phải AI": Câu trả lời của học sinh khiến chúng ta lặng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) những năm gần đây đã phát triển chóng mặt và đi sâu vào đời sống, mang lại sự tiện lợi nhưng cũng gợi mở nhiều suy ngẫm. Mới đây, một đoạn video về tiết học ngữ văn tại trường trung học ở Thâm Quyến (Trung Quốc) của cô giáo có biệt danh "@Giáo viên ngữ văn Huyên Huyên Huyên" đã gây sốt mạng xã hội. Trong một hoạt động viết văn đặc biệt, cô đã đặt ra thử thách: "Nếu dùng một chữ để chứng minh bạn không phải là AI, bạn sẽ chọn chữ nào?". Đáp lại câu hỏi này, các bạn học sinh đã mang đến 54 câu trả lời đầy bất ngờ và đậm chất người.

Video đã nhanh chóng viral trên MXH Trung Quốc

Nhiều học sinh đã chọn những góc nhìn rất riêng để khẳng định sự khác biệt của con người. Có em chọn chữ "Mẹ" với lý lẽ rằng robot không thể có sợi dây liên kết tình cảm thiêng liêng này; đây là chữ tượng trưng cho sự bảo vệ và là rào chắn cuối cùng của con người trước cái chết. Một học sinh khác lại chọn chữ "Gấp", bởi AI không thể thấu hiểu được cảm giác bồn chồn, lo âu của một người đang chờ đợi kết quả xét nghiệm tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, các chữ như "Chậm" hay "Tẻ nhạt" cũng được lựa chọn để biểu đạt việc con người biết trân trọng những chi tiết nhỏ, sẵn sàng dừng lại vì một đám mây hay tia nắng. Trong khi AI luôn tối ưu hóa sự nhanh chóng, con người lại khao khát sự bền lâu, êm đềm trong tình yêu và cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi, đúng như tinh thần thơ của thi sĩ Mục Tâm mà cô giáo đã trích dẫn.

Ngoài ra, những cảm xúc mãnh liệt mà thuật toán không thể sao chép như chữ "Hận", hay sự níu giữ vẻ đẹp trong chữ "Lưu" cũng được nhắc đến. Những chữ cái có tần suất xuất hiện cao như "Hối" (hối hận), "Hám" (tiếc nuối), "Thống" (đau đớn), "Ngã" (cái tôi) hay "Tình" đã vẽ nên một bức chân dung nhân tính đầy chân thực.

Các câu trả lời này hoàn toàn không có đáp án chuẩn mực, nhưng lại tràn đầy hơi ấm. Chúng chứng minh rằng con người quý giá ở sự do dự, ở những sai lầm, và ở những rung động bất chợt. Cô giáo nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất của chúng ta không phải là trí tuệ hoàn hảo, mà chính là sự "chưa hoàn thiện" kéo dài bất tận. Giữa thời đại AI, những lựa chọn này nhắc nhở chúng ta rằng con người thực thụ luôn có khiếm khuyết, có cảm xúc và có những tình cảm sâu nặng mà máy móc không bao giờ chạm tới được.

Nguồn: ETtoday