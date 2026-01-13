Người phụ nữ thờ tượng Phật suốt 4 năm, đến khi phát hiện sự thật mới ngã ngửa

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại Manila, thủ đô của Philippines. Cách đây khoảng 4 năm, một người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) đã mua một bức tượng màu xanh tại một cửa hàng địa phương. Với dáng tròn trịa, gương mặt hiền lành, bà tin rằng đây là tượng Phật và vô cùng trân trọng.

Người phụ nữ đặt bức tượng ở vị trí trang trọng trên bàn thờ trong nhà, ngày ngày thắp hương, cầu nguyện với mong muốn nhận được sự che chở và ban phước lành. Suốt nhiều năm, bà không hề nghi ngờ gì về nguồn gốc thực sự của “bức tượng Phật” này.

Cho đến khi một người bạn ghé thăm nhà và nhận thấy màu sắc cùng đường nét khuôn mặt của tượng có phần khác lạ so với hình ảnh Phật thường thấy. Sau khi quan sát kỹ hơn, cả hai mới phát hiện bức tượng thực chất là mô hình Shrek, nhân vật nổi tiếng trong loạt phim hoạt hình đình đám cùng tên, được in bằng công nghệ 3D.

Khi biết sự thật, người phụ nữ chỉ biết bật cười và gần như “đứng hình”. Tuy nhiên, thay vì xấu hổ hay tức giận, bà tỏ ra vô cùng thoải mái. Người phụ nữ cho biết điều quan trọng nhất không nằm ở hình dáng bức tượng, mà là sự chân thành trong lòng khi cầu nguyện.

Bà còn khẳng định: “Niềm tin xuất phát từ tâm. Chỉ cần cầu nguyện với ý niệm tốt thì hình thức bên ngoài không còn quá quan trọng”. Thậm chí, người phụ nữ chia sẻ rằng bà vẫn dự định tiếp tục thờ bức tượng Shrek này.

Câu chuyện nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận vừa hài hước vừa sâu sắc. Một cư dân mạng viết: “Chuyện này thật sự quá buồn cười. Cô ấy thì tích được công đức, còn tôi thì mất một điểm công đức vì cười quá nhiều”. Người khác bình luận: “Thờ Shrek thì sao? Miễn là niềm tin và sự thành tâm là thật”.

Một ý kiến khác dí dỏm cho rằng: “Bài học rút ra là đôi khi bạn cũng nên xem phim hoạt hình để tránh nhầm lẫn”. Trong khi đó, có người nhìn nhận sự việc theo góc độ tôn giáo: “Phật giáo từ lâu đã dung hòa nhiều tín ngưỡng dân gian. Nếu trong lòng có Phật, thì đó chính là Phật, dù hình hài có là Shrek đi nữa”.

Sự việc này cũng gợi nhớ đến một câu chuyện tương tự từng xảy ra tại Pune, Ấn Độ vào năm ngoái. Khi đó, người dân địa phương đổ xô đến một công viên để thờ cúng một cái cây sau khi thấy nước bất ngờ phun ra từ thân cây, cho rằng đó là phép màu. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng xác nhận nguyên nhân chỉ là do đường ống nước ngầm bị hỏng, khiến nước tràn lên qua thân cây rỗng.

Dù vậy, cả hai câu chuyện đều cho thấy một điểm chung: niềm tin và sự thành tâm của con người đôi khi vượt lên trên mọi hình thức và lý giải thông thường.

Nguồn: SCMP