Nhìn ra ngoài cửa sổ, người dân chứng kiến cảnh tượng “nổi da gà”

Video hổ dữ truy sát chó nhà, hạ gục chỉ bằng một cú cắn. Nguồn: Newsflare.

Mới đây một đoạn camera giám sát ghi lại khoảnh khắc con hổ khổng lồ truy đuổi và giết chết một con chó nhà chỉ trong tích tắc tại khu vực Khabarovsk Krai, Nga, khiến nhiều người không khỏi ám ảnh.

Theo Newsflare đoạn clip cho thấy con hổ dữ xuất hiện bất ngờ, nhanh chóng biến cuộc truy đuổi thành màn săn mồi lạnh lùng.

Thoạt nhìn qua đoạn clip nhiều người thấy bóng đen chớp nhoáng vụt qua, tuy nhiên quan sát kỹ sẽ thấy con hổ khổng lồ được nhìn thấy đang chạy dọc theo một khu vực có hàng rào dày đặc. Chỉ vài giây sau, nó tăng tốc lao về phía một con vật đang bỏ chạy, được xác định là một con chó nhà. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp, con hổ bật nhảy và tóm gọn con chó.

Con hổ lớn bất ngờ lao tới, ngoạm chặt con chó của người dân bằng hàm răng sắc nhọn rồi kéo nạn nhân về phía rừng. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc, khiến con chó không kịp phản kháng.

Để phòng tránh nguy cơ bị hổ tấn công, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh xa khu vực sinh sống của loài thú dữ, giữ khoảng cách an toàn và tạo tiếng động lớn để xua đuổi khi phát hiện hổ xuất hiện.

Trong trường hợp đối mặt trực tiếp, không nên bỏ chạy mà cần lùi chậm, giữ tư thế phòng thủ; nếu bị tấn công, phải bảo vệ vùng cổ và chống trả bằng mọi vật dụng có thể. Tuy nhiên, khả năng sống sót của người tay không trước hổ là rất thấp.

Ngoài ra, người dân nên hạn chế vào rừng rậm, tránh đi một mình, mặc trang phục kín đáo và giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu vực xung quanh nhà ở để giảm nguy cơ thú dữ xâm nhập.