Đang đi đường, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà"

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi ở Venice, bang Florida (Mỹ). Một “vị khách không mời”-con cá sấu lớn-được phát hiện đang lang thang bên trong cửa hàng, khiến nhân viên và khách hàng hoảng loạn.

Trước tình huống này, chính quyền địa phương đã huy động các chuyên gia bắt giữ động vật hoang dã để xử lý. Sau quá trình phối hợp thận trọng, lực lượng chức năng đã khống chế thành công con cá sấu, đưa nó lên xe tải chờ sẵn và vận chuyển an toàn ra khỏi cửa hàng.

Sau vài phút giằng co, con vật khổng lồ cuối cùng cũng bị khống chế thành công mà không gây thương tích cho ai.

May mắn thay, không ai bị thương trong vụ việc này. Được biết, con cá sấu dài hơn 3 mét.

Con cá sấu sau đó được chuyển tới một cơ sở chuyên xử lý động vật hoang dã, nơi nó sẽ được đưa về môi trường sống phù hợp, tránh nguy hiểm cho người dân.

Florida vốn nổi tiếng với số lượng cá sấu lớn, và việc chúng xuất hiện trong khu dân cư không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một con cá sấu dài tới 3 mét ngay trước cửa một cửa hàng tiện lợi vẫn khiến nhiều cư dân địa phương không khỏi bất ngờ và lo lắng.

Cảnh sát Sarasota khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hay tìm cách xua đuổi cá sấu khi bắt gặp, mà cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng địa phương cho biết, thời gian gần đây họ cũng đã bắt giữ một con cá sấu khổng lồ khác, dài khoảng 4,26 mét và nặng gần 272 kg.