Giải thưởng bá đạo: Trường học tặng chăn ga gối đệm cá nhân hóa cho top học sinh, phụ huynh xin dùng ngay không cần giặt!

Một trường trung học ở Trung Quốc vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi biến lễ trao thưởng học sinh thành… một “bữa tiệc chăn ga gối đệm”. Thay vì những tấm giấy khen đỏ quen thuộc, trường Yucai Dachengbei ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã quyết định trao tặng cho các học sinh xuất sắc những bộ chăn – ga – gối – đệm được in tên riêng và danh hiệu thành tích.

Món quà tưởng như giản dị ấy lại chạm đúng tâm lý và cảm xúc của tuổi học trò, tạo nên một màn khen thưởng vừa vui nhộn, vừa đầy tính động viên.

Sự kiện diễn ra giữa tháng 12, ngay sau loạt bài kiểm tra quan trọng của tháng 11. Không còn những phần thưởng nặng tính hình thức, lần này các em học sinh được trao những món đồ “đi vào giấc ngủ” nhưng lại mang ý nghĩa danh dự rõ rệt: Top 5 tổng điểm của mỗi khối nhận một tấm chăn bông; Top 5 điểm cao nhất một môn được tặng một tấm ga trải giường; Học sinh tiến bộ vượt bậc về tổng điểm nhận một chiếc gối; Tiến bộ nổi bật trong một môn học sẽ có một chiếc chăn như sự ghi nhận nỗ lực.

Vì không giới hạn số lượng giải, có em còn “ẵm” liền nhiều món, biến góc học tập thành… cửa hàng chăn ga mini.

“Tấm chăn này là thiết kế riêng cho bạn,” một giáo viên nói trong lễ trao thưởng, giọng đầy tự hào. “Chúng tôi hy vọng mỗi phần quà sẽ tiếp thêm tự tin để các em dũng cảm hơn trên hành trình học tập. Chúng tôi mong được chứng kiến những thành công tiếp theo của các em.”

Bộ giải thưởng ấn tượng này không phải do công ty nào tài trợ, mà được đích thân các giáo viên thiết kế. Jiang Yan, một trong những giáo viên lên ý tưởng, chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ các em sẽ rất vui khi được ngủ giữa những ‘đống giấy khen’. Mỗi món đồ đều khác nhau, được thiết kế riêng cho từng em và niềm vui của các em vì thế được nhân đôi.”

Hình ảnh những bộ chăn in tên học sinh đã nhanh chóng lan truyền, kéo theo loạt phản ứng tích cực. Nhiều ông bà hãnh diện đến mức… đắp ngay tấm “chăn danh dự” của cháu để khoe thành tích với hàng xóm. Phụ huynh cũng hào hứng không kém, có người còn đùa: “Muốn dùng ngay không cần giặt!”

Trên mạng xã hội, câu chuyện bùng nổ thành một chủ đề bàn luận: “Món quà thiết kế riêng thế này giúp phụ huynh dễ nhìn thấy nỗ lực của con. Đúng là động lực kép"; “Ngôi trường này hiểu tâm lý học sinh thật sự. Trẻ con vui, phụ huynh tự hào, quá tuyệt.”

Tại Trung Quốc, học sinh phải chịu áp lực học tập rất lớn, với hai kỳ thi quan trọng giữa kỳ và cuối kỳ, kèm theo việc xếp hạng toàn trường. Thông thường, phần thưởng chỉ xoay quanh giấy khen đỏ, bút, vở hoặc các vật dụng học tập cơ bản.

Bởi vậy, sáng kiến của trường Yucai Dachengbei như một “làn gió mới”, biến những vật dụng quen thuộc thành biểu tượng của sự ghi nhận - ấm áp, thực tế và đầy cảm hứng. Trong mỗi giấc ngủ, các em có thể nhìn thấy tên mình và nhớ rằng nỗ lực của mình đã được trân trọng theo một cách rất riêng.

