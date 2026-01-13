Để camera giấu kín ở resort, khi quay lại người phụ nữ choáng váng với hành động của nhân viên

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo công khai sau khi phát hiện hành động không thể chấp nhận của nhân viên khu nghỉ dưỡng khi cô khi cô vắng mặt. Người phụ nữ đã chia sẻ đoạn video về vụ việc trên tài khoản TikTok của mình, @hydemylxu03, vào hôm thứ Tư, 7 tháng 1 vừa qua.

Người phụ nữ đã để camera giấu kín trong căn phòng cô thuê ở resort.

Người phụ nữ không tiết lộ tên hoặc địa điểm chính xác của khu nghỉ dưỡng, nhưng nhiều cư dân mạng suy đoán đó là ở tỉnh Nakhon Ratchasima dựa trên phương ngữ địa phương mà các nhân viên nói trong video. Theo đó, người phụ nữ giải thích rằng cô đã trở về quê nhà trong kỳ nghỉ Tết vừa qua và chọn ở tại một khu nghỉ dưỡng thay vì ở nhà với gia đình. Cô ở lại vài ngày và yêu cầu dọn phòng hàng ngày trong suốt thời gian lưu trú.

Và được chứng kiến cảnh các nhân viên tự tiện sử dụng đồ cá nhân của cô.

Người phụ nữ đã để lại một chiếc camera giấu kín trên bàn trong phòng để xem điều gì đã xảy ra khi cô vắng mặt và kết quả đã khiến cô bị sốc. Ba nhân viên khu nghỉ dưỡng đã được nhìn thấy đang sử dụng đồ dùng cá nhân của cô. Một nhân viên dường như đã sử dụng nước hoa và phấn mắt của cô, mở các hộp sản phẩm chăm sóc da và thảo luận về các sản phẩm này với các đồng nghiệp.

Vụ việc đã khiến cô mất đi niềm tin dành cho khu resort rất nổi tiếng này.

Một nhân viên khác được nhìn thấy đang mở và ngửi chai nước hoa của cô ấy, đồng thời kiểm tra đồ trang điểm, trong khi nhân viên thứ ba cầm những món đồ tương tự nhưng không sử dụng. Người phụ nữ cho biết không nhân viên nào lấy trộm đồ của cô. Tuy nhiên, cô thừa nhận vụ việc khiến cô cảm thấy không an toàn và lo lắng, đồng thời nói thêm rằng cô không còn cảm thấy thoải mái khi để đồ đạc của mình ở lại resort.

Cô cũng cho biết ban đầu cô dự định sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng này mỗi năm khi về thăm gia đình, nhưng vụ việc đã khiến cô phải suy nghĩ lại. Theo người phụ nữ, khu nghỉ dưỡng này trước đây nhận được nhiều đánh giá tốt trên nhiều nền tảng đặt phòng, và cô cho biết nhiều người nổi tiếng ở Thái Lan đã từng ở đó, điều này khiến cô tự tin khi đặt phòng. Sau khi video lan truyền rộng rãi, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cô có báo cáo vụ việc cho ban quản lý khu nghỉ dưỡng hay không. Tuy nhiên, người phụ nữ không trả lời những bình luận đó.

Một người dùng TikTok tuyên bố rằng một người bạn của cô ấy làm việc tại khu nghỉ dưỡng cho biết các nhân viên xuất hiện trong đoạn video đã bị sa thải, mặc dù điều này chưa được xác nhận chính thức.