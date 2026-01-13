Một mình sang Campuchia tìm con trai bị “bán”: Hành trình nghẹt thở suốt 1 tháng của người mẹ giữa ổ lừa đảo xuyên biên giới

Chuyến du lịch thành cơn ác mộng

Ngày 28/7/2025, Ye Wenbin nói với mẹ rằng sẽ cùng bạn học đến Nam Xương du lịch vài ngày. Thế nhưng, thay vì dừng lại ở Nam Xương như dự định, hành trình của cậu âm thầm chuyển hướng qua Vân Nam, rồi Quảng Tây. Mười ngày sau, Ye Wenbin hoàn toàn mất liên lạc. Những manh mối cuối cùng mà gia đình và cảnh sát lần theo được đều chỉ về một cái tên khiến nhiều người rùng mình: Campuchia.

Tháng 12/2025, Fei Nushi, một người mẹ chưa từng xuất cảnh, quyết định đơn độc sang Campuchia tìm con. Sau gần một tháng rong ruổi khắp nơi nhưng không thu được kết quả rõ ràng, bà buộc phải quay trở về Trung Quốc trong tuyệt vọng.

Chia sẻ với China Newsweek, Fei Nushi kể lại hành trình tìm con đầy hiểm nguy: bà từng gặp nhiều người trốn thoát khỏi các khu lừa đảo qua điện thoại, nhận được tin nhắn nặc danh yêu cầu gỡ video tìm con, thậm chí có lúc liều mình bước chân vào khu lừa đảo để dò hỏi tung tích Ye Wenbin.

Trước đó, các thông tin lan truyền cho thấy Ye Wenbin nghi bị “chuyển nhượng” với giá 160.000 nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng), kèm theo hình ảnh trên người có nhiều vết thương. Một người Hoa sinh sống tại Campuchia tên Li cho biết, do không thể xác định Ye Wenbin đang bị giam giữ tại khu nào nên việc tìm kiếm chẳng khác nào “mò kim đáy biển”. “Cậu ấy đã bị đánh. Điều mọi người lo lắng nhất lúc này là tính mạng của cậu”, người này nói.

Những dấu vết mong manh

Tháng 10/2025, một tin nhắn xuất hiện trên nhóm chat của một nền tảng mạng xã hội nước ngoài đã khiến Fei Nushi gần như sụp đổ.

Ảnh chụp màn hình cho thấy nội dung rao “chuyển nhượng heo con” (heo con là một cách gọi khác của những người bị bán vào hang ổ lừa đảo), trong đó ghi rõ: “Ye Wenbin, 19 tuổi, do không có thành tích tốt, không nghe lời quản lý, mua từ tay cò với giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 376 triệu đồng), cộng chi phí gần đây, hiện bán lại với giá 160.000 nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng) giao tiền giao người”.

Thông tin nam thanh niên bị bán được đăng tải

Fei Nushi xác nhận người trong ảnh chính là con trai mình. Trên tay và khuôn mặt Ye Wenbin xuất hiện nhiều vết thương. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, bài đăng này biến mất, cũng đồng nghĩa với việc manh mối quan trọng nhất bị cắt đứt.

Ye Wenbin quê ở huyện Qianshan, thành phố Shangrao, tỉnh Giang Tây. Cha mất khi cậu mới 3 tuổi, Fei Nushi một mình nuôi Ye Wenbin cùng các con trưởng thành. Năm 2024, Ye Wenbin tốt nghiệp một trường trung cấp nghề tại Shangrao, từng thực tập 6 tháng làm nhân viên an ninh tại ga tàu điện ngầm Nam Xương, sau đó về quê làm nhiều công việc khác nhau như giao đồ ăn, chăm sóc người cao tuổi. Trong mắt mẹ, Ye Wenbin luôn là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Bởi vậy, khi Ye Wenbin nói “đi Nam Xương chơi vài ngày”, Fei Nushi không mảy may nghi ngờ.

Ngày 30/7/2025, một người tự xưng là nhân viên khu vực biên giới Vân Nam đã dùng WeChat của Ye Wenbin gọi cho Fei Nushi, thông báo rằng cậu đang tìm cách xuất cảnh. Người này từ chối cung cấp số điện thoại hay thông tin công tác.

Tối hôm đó, hai mẹ con thực hiện cuộc gọi video cuối cùng. Ye Wenbin nói mình đang đi du lịch cùng bạn, không giải thích thêm về môi trường xung quanh. Fei Nushi chỉ dặn con phải giữ an toàn và báo tin mỗi ngày. Trong lúc trò chuyện, bà chụp lại vài tấm ảnh màn hình. Một bức ảnh cho thấy Ye Wenbin dùng tay ấn vào má tại vị trí “má lúm”. Sau này, khi Fei Nushi đăng ảnh cầu cứu, có người bình luận rằng động tác đó có thể mang hàm ý “cứu tôi”.

Những ngày sau đó, Ye Wenbin vẫn gửi ảnh phong cảnh ở Xishuangbanna, chia sẻ định vị tại Lệ Giang. Nhưng đến ngày 7/8/2025, mọi liên lạc chấm dứt hoàn toàn.

Điều tra của cảnh sát cho thấy Ye Wenbin di chuyển từ Pu’er đến Côn Minh, rồi Xishuangbanna, sau đó “biến mất” tại Jingxi, Quảng Tây. Người đi cùng cậu có điểm đến cuối cùng là Campuchia.

Một tháng ở Campuchia và cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng

Ngày 5/12/2025, Fei Nushi một mình đáp chuyến bay sang Phnom Penh. Trước đó, bà từng hai lần tiếp cận các “đầu mối tìm con” nhưng đều nghi là lừa đảo. Có người ra giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 750 triệu đồng), yêu cầu trả tiền trước. Người khác đòi 35.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) nói rằng Ye Wenbin “đã ở dưới lầu”, nhưng từ chối cho bên thứ ba xác minh.

Tại Phnom Penh, Fei Nushi ở nhờ khách sạn của một người Hoa quen qua mạng. Nhiều người địa phương nói thẳng với bà rằng, muốn cứu người thì trước tiên phải xác định chính xác khu lừa đảo giam giữ Ye Wenbin, nếu không mọi nỗ lực đều vô vọng.

Một tia hy vọng mong manh đến từ lời kể của một người từng bị bán qua ba khu lừa đảo và trốn thoát. Người này nói từng thấy Ye Wenbin ở khu thứ hai, đầu bị trùm vải đen. Từ đó, Fei Nushi lần theo manh mối đến khu vực Mupai, nhưng các tình nguyện viên lâu năm cho biết đây chỉ là “trạm trung chuyển”, rất khó tìm người.

Trong một tháng ở Campuchia, Fei Nushi làm mọi cách có thể: cầu cứu đại sứ quán, liên hệ các hội đoàn, giúp đỡ những người trốn thoát để dò hỏi tung tích con trai. Cuối cùng, bà quyết định mạo hiểm bước vào một khu lừa đảo.

Một người tự xưng là quản lý khu này, nói cùng quê và “cảm động trước hành trình tìm con”, đã mời bà tới. Fei Nushi được đưa bằng xe kính đen vào khu vực kín, nơi các tòa nhà san sát, bên trong là những người ngồi trước máy tính làm việc. Khi nhìn thấy súng trong văn phòng, bà mới thực sự nhận ra mức độ nguy hiểm.

Người quản lý thừa nhận khu này làm lừa đảo, có lúc mua người. Theo lời ông ta, người tự nguyện làm việc mỗi ngày 10 đến 12 tiếng, còn người bị mua bán phải làm 16 đến 18 tiếng. Việc đánh đập do quản lý cấp dưới thực hiện, mức độ ra sao “không rõ”.

Dù hứa giúp tìm Ye Wenbin, nhưng không có kết quả cụ thể. Fei Nushi còn bị kẻ nặc danh quấy rối, nói con bà đã sang Myanmar, thậm chí “tàn phế”, yêu cầu gỡ video tìm con rồi mới thương lượng. Khi bà làm theo, đối phương lập tức biến mất.

Theo các tình nguyện viên, nhiều nạn nhân không chỉ bị giữ tại Campuchia mà còn bị bán sang các nước lân cận, khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn.

Ngày 4/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia tiếp tục cảnh báo về các chiêu trò “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài, nhấn mạnh nguy cơ bị giam giữ, bạo hành, thậm chí mất mạng. Ngày 6/1, chính quyền Phnom Penh cũng tuyên bố tăng cường trấn áp các hoạt động lừa đảo.

“Những người trốn được đều là may mắn hiếm hoi”, Fei Nushi nói. Bà cho biết sẽ tạm nghỉ ngơi rồi tiếp tục tìm cách cứu con, bởi với bà, hành trình này chưa thể dừng lại.

