Vụ thi thể cô gái bị giấu trong khe tường quán ăn Nhật: Chủ quán bật 5 máy lọc không khí, liên tục hỏi khách “có mùi lạ không?”

Theo đó, vào ngày 10 tháng 1, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Matsukura Toshihiko, 49 tuổi, chủ một quán bar tại thị trấn Hidaka, với cáo buộc vứt bỏ thi thể. Nạn nhân là một cô gái ngoài 20 tuổi, được cho là khách quen của quán và đã được trình báo mất tích trước đó.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo về sự mất tích của người phụ nữ này. Qua việc rà soát camera giám sát, cảnh sát nhận thấy những dấu hiệu khả nghi liên quan đến Matsukura. Ngày 3 tháng 1, người đàn ông bị triệu tập để thẩm vấn. Sau nhiều ngày lấy lời khai, đến ngày 10 tháng 1, Matsukura cuối cùng đã thừa nhận hành vi giấu thi thể và khai ra vị trí cất giấu.

Một vài khách hàng cho biết, chủ quán đã hỏi họ có mùi lạ hay không (Ảnh: X)

Cùng ngày, lực lượng điều tra tiến hành khám xét quán ăn theo lời khai của nghi phạm. Khi cạy lớp ván ép che kín một bức tường bên trong quán, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ được giấu bên trong, cơ thể vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do bị chèn ép vùng cổ dẫn đến ngạt thở. Thời điểm tử vong được ước tính đã hơn 10 ngày. Hiện cảnh sát vẫn tiến hành giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân, liệu có trùng khớp với người phụ nữ đã mất tích hay không.

Điều khiến dư luận không khỏi rùng mình là sau khi giấu thi thể vào tường quán, từ ngày 2 tháng 1 cho đến trước khi bị cảnh sát thẩm vấn, Matsukura vẫn tiếp tục mở cửa kinh doanh bình thường. Trong suốt kỳ nghỉ năm mới, quán vẫn đón nhiều lượt khách ra vào mà không ai hay biết họ đang ăn uống, vui chơi ngay cạnh một thi thể bị giấu trong tường.

Đáng sợ hơn, theo lời kể của những khách từng đến quán trong khoảng thời gian này, không gian bên trong quán vô cùng khác thường. Có thời điểm, chủ quán mở cùng lúc 4 đến 5 máy lọc không khí. Một người quen của khách từng ghé quán kể lại rằng, khi nhóm bạn đi uống rượu, họ nhận thấy trong quán có quá nhiều máy lọc không khí hoạt động cùng lúc, tạo cảm giác rất kỳ quái. Thậm chí, Matsukura còn chủ động hỏi khách rằng họ có ngửi thấy mùi gì lạ hay không.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ, trong đó không loại trừ khả năng nghi phạm sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Nguồn: ETtoday