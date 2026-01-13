Nhân loại vừa nhận được một tín hiệu bí ẩn kéo dài 10 giây từ không gian sâu thẳm và không ai biết nó đến từ đâu

NASA cho rằng họ đã phát hiện ra siêu tân tinh sớm nhất từng được ghi nhận mà không thực sự biết nó đến từ đâu.

Hiện tượng lóe sáng bí ẩn kéo dài 10 giây, lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 3, đã được xác định nhờ kính viễn vọng không gian James Webb ấn tượng của NASA. Các nhà chiêm tinh tin rằng nó có nguồn gốc từ thời điểm vũ trụ chỉ mới 730 triệu năm tuổi, tức là khoảng 5% tuổi hiện tại của nó.

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, cảnh báo đầu tiên được phát ra bởi sứ mệnh không gian SVOM, được thiết kế để phát hiện các sự kiện vũ trụ ngắn và mạnh. Và đây không phải người ngoài hành tinh.

Trong vòng một tiếng rưỡi, Đài quan sát Swift của NASA đã khóa tín hiệu vào nguồn phát bằng tia X, cho phép các nhà thiên văn học hướng các kính viễn vọng đặt trên mặt đất về phía đó.

Các đài quan sát ở quần đảo Canary và Chile nhanh chóng xác nhận rằng vụ nổ tia gamma - được đặt tên là GRB 250314A - có nguồn gốc từ vũ trụ sơ khai, xếp nó vào nhóm rất nhỏ các vụ nổ tia gamma từng được quan sát thấy trong tỷ tỷ năm đầu tiên sau Vụ nổ lớn.

Tín hiệu này đến từ một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra khi vũ trụ chỉ mới 730 triệu năm tuổi (NASA/ESA/CSA/STScI/Leah Hustak)

"Chỉ có kính viễn vọng Webb mới có thể trực tiếp chứng minh rằng ánh sáng này đến từ một vụ nổ siêu tân tinh - một ngôi sao khổng lồ đang sụp đổ," Andrew Levan, tác giả chính của một trong hai bài báo mới trên tạp chí Astronomy and Astrophysics Letters và là giáo sư tại Đại học Radboud ở Nijmegen, Hà Lan, và Đại học Warwick ở Vương quốc Anh, cho biết.

"Quan sát này cũng chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng kính viễn vọng Webb để tìm thấy các ngôi sao riêng lẻ khi vũ trụ chỉ mới bằng 5% tuổi hiện tại của nó."

"Trong 50 năm qua, chỉ có một số ít vụ bùng phát tia gamma được phát hiện trong một tỷ năm đầu tiên của vũ trụ."

Hình ảnh minh họa về hình dạng của siêu tân tinh (Ảnh: NASA/ESA/CSA/STScI/Leah Hustak)

"Sự kiện đặc biệt này rất hiếm và rất thú vị."

Điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên nhất là vụ nổ trông quen thuộc đến lạ, rất giống với những vụ nổ từng được quan sát thấy trong vũ trụ hiện đại.

"Chúng tôi tiếp cận vấn đề với tâm thế cởi mở," Nial Tanvir, đồng tác giả và giáo sư tại Đại học Leicester ở Vương quốc Anh, cho biết. "Và thật bất ngờ, kính viễn vọng Webb đã cho thấy siêu tân tinh này trông giống hệt như các siêu tân tinh hiện đại."

"Những quan sát của kính viễn vọng Webb cho thấy thiên hà xa xôi này tương tự như các thiên hà khác đã tồn tại cùng thời điểm," đồng tác giả Emeric Le Floc'h nói thêm.

Vụ lóe sáng năng lượng bí ẩn kéo dài 10 giây đã được ghi lại vào tháng 3 (Ảnh minh họa)

Ánh sáng tàn dư của các vụ nổ tia gamma sẽ cho phép nhóm nghiên cứu quan sát được nhiều sự kiện hơn với kính viễn vọng Webb với một mục tiêu mới.

Về tầm quan trọng của phát hiện này, Levan cho biết: "Ánh sáng đó sẽ giúp kính viễn vọng Webb quan sát được nhiều hơn và cung cấp cho chúng ta dấu ấn đặc trưng của thiên hà".

Nhờ vậy, nhóm nghiên cứu sẽ có thể tìm hiểu thêm về các siêu tân tinh và những bí ẩn sơ khai khác trong hệ mặt trời của chúng ta.

Nguồn: Ladbible