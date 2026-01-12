Đám cưới hóa đám tang: Cô dâu, chú rể tử vong thương tâm trong vụ nổ bình gas sau tiệc cưới

Ngoài ra, 7 người khác bị thương trong vụ việc.

Theo cảnh sát Islamabad, vụ nổ xảy ra khi các vị khách tụ tập để chúc mừng đôi uyên ương đang ngủ lại trong nhà sau tiệc cưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần ngôi nhà bị sập, gây thương vong nghiêm trọng. Một số ngôi nhà lân cận cũng bị hư hại.

Trong thông báo chính thức, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại một khu dân cư nằm ngay trung tâm thủ đô. Ông Sahibzada Yousaf, một quan chức hành chính của chính phủ, xác nhận lực lượng chức năng đã nhận được tin báo từ sáng sớm và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn đang được tiến hành.

Hiện trường vụ việc thương tâm (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng, ông yêu cầu các cơ sở y tế nỗ lực hết sức để cứu chữa những người bị thương và chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện vụ việc.

Giới chức Pakistan cho biết nhiều hộ gia đình trong nước vẫn phụ thuộc vào bình gas hóa lỏng do áp lực khí đốt tự nhiên thấp. Các bình gas này từng nhiều lần liên quan đến những tai nạn chết người do rò rỉ khí gas. Cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Nguồn: ABC News