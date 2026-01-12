Tan chảy với biệt danh "ngọt lịm" mà Hoàng tử bé George dành cho mẹ Kate: Không phải "Mummy", nghe qua đã thấy cả bầu trời yêu thương!

Chúng ta vẫn thường thấy hình ảnh Hoàng tử George chững chạc trong những bộ vest chỉn chu, đứng nghiêm trang trên ban công Cung điện Buckingham hay vẫy tay chào đám đông một cách điềm đạm. Cậu bé 11 tuổi ấy được nuôi dạy để trở thành một vị vua, mang trên vai những trọng trách lớn lao ngay từ khi lọt lòng. Thế nhưng, bỏ lại vương miện và tước hiệu, George vẫn chỉ là một cậu bé con quấn mẹ.

Mới đây, một khoảnh khắc cũ nhưng cực kỳ đắt giá trong đại lễ Bạch Kim (Platinum Jubilee) năm 2022 bất ngờ được các "thánh soi" khẩu hình lục lại và gây sốt trở lại. Đó là khi George ngồi trên cỗ xe ngựa diễu hành cùng mẹ Kate và các em. Giữa tiếng hò reo vang dội của hàng ngàn người dân, cậu bé hào hứng vẫy tay chào lại, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.

Và trong giây phút hân hoan ấy, George đã quay sang mẹ Kate, không phải để gọi "Mother" (Mẹ - theo cách trang trọng) hay "Mummy" (Mẹ - theo cách phổ thông ở Anh), mà cậu bé thốt lên một từ cực kỳ âu yếm: "Momma" .

Chuyên gia đọc khẩu hình Jeremy Freeman đã xác nhận khoảnh khắc này. Chỉ hai tiếng "Momma" ngắn ngủi thôi nhưng nó cho thấy một sự gắn kết lạ kỳ. Ở phương Tây, "Momma" thường mang sắc thái bao bọc, gần gũi và có chút gì đó nũng nịu hơn cả từ "Mum". Nó cho thấy với George, Kate không chỉ là một Vương phi cao quý, mà là "Momma" là bến đỗ bình yên, là người mẹ dịu hiền luôn ở đó để cậu dựa vào.

Và biệt danh "đậm chất trà" mà bố mẹ dành lại cho George

Tình yêu trong gia đình xứ Wales luôn là con đường hai chiều. Nếu George gọi mẹ là "Momma", thì vợ chồng Kate - William cũng có một cách gọi con trai cả cực kỳ "độc lạ" và hài hước, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường thấy của họ trước ống kính.

Bạn có tin được không, ở nhà, vị vua tương lai của nước Anh được gọi là... "Tips" .

Câu chuyện bắt nguồn từ cái tên viết tắt của Hoàng tử: P.G (Prince George). Trùng hợp thay, P.G Tips lại là một thương hiệu trà túi lọc cực kỳ nổi tiếng và bình dân tại Anh. Ban đầu, bạn bè ở trường gọi cậu là "PG", và rồi William cùng Kate thấy cái tên này... hay hay, nên đã nâng cấp nó lên thành "Tips".

Hãy tưởng tượng cảnh Hoàng thân William gọi với theo con trai trong vườn nhà: "Này Tips, lại đây nào!" . Thật sự quá đỗi bình dị và đáng yêu! Nó xóa nhòa đi khoảng cách của tước hiệu, chỉ còn lại sự trêu đùa vui vẻ của một gia đình hạnh phúc. Thậm chí, nhiều nguồn tin thân cận cho biết George cực kỳ thích biệt danh này, cậu bé còn tự hào khi được gọi là "Tips" thay vì cái tên Hoàng tử George đầy áp lực.

Những cái tên "bí mật" trong ngôi nhà nhỏ

Không chỉ riêng George, "từ điển biệt danh" của nhà Kate còn phong phú hơn thế nhiều. Nó chứng minh rằng, dù sống trong cung điện dát vàng, cách họ yêu thương nhau cũng "mộc" như bao gia đình khác.

Cô công chúa nhỏ Charlotte, người thường được mệnh danh là "bà cụ non" hay người nắm quyền điều hành cả đám nhóc, lại có những biệt danh cực kỳ nữ tính. Kate thường âu yếm gọi con gái là "Lottie" - một cách gọi tắt ngọt ngào. Trong khi đó, ông bố William lại sến súa hơn khi gọi con gái rượu là "Mignonette" - một từ tiếng Pháp có nghĩa là "nhỏ nhắn, tinh tế và đáng yêu".

Còn cậu út Louis - "thánh biểu cảm" của gia đình thì sao? Trong một sự kiện hướng đạo sinh, người ta đã nghe thấy Kate thảng thốt gọi con trai là "Lou-Bug" (chú bọ nhỏ Louis) khi nhắc cậu bé cẩn thận bên bếp lửa. "Lou-Bug" nghe vừa nghịch ngợm, vừa bé bỏng, đúng chất của cậu út hiếu động nhất nhà.

Thậm chí, quay ngược thời gian về khi George chưa chào đời, khi cậu bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ, William và Kate đã gọi con là "Little Grape" (trái nho nhỏ). Có lẽ vì lúc đó, sinh linh bé bỏng ấy chỉ nhỏ xíu như một quả nho nhưng lại là kết tinh ngọt ngào nhất của tình yêu đôi lứa.

Tại sao những cái tên này lại khiến chúng ta xúc động?

Trong thế giới hiện đại đầy áp lực, và đặc biệt là trong môi trường Hoàng gia nơi mọi cử chỉ đều bị soi xét, những biệt danh như "Momma", "Tips", "Lottie" hay "Lou-Bug" giống như những liều "vitamin tâm hồn".

Chúng cho thấy Vương phi Kate đã thành công đến thế nào trong việc kiến tạo một tuổi thơ bình thường cho các con. Cô không muốn các con lớn lên với cái mác "Hoàng tử", "Công chúa" nặng trịch 24/7. Về đến nhà, đóng cánh cửa lại, họ là những đứa trẻ được quyền nũng nịu gọi mẹ là "Momma", được bố trêu chọc bằng tên hãng trà, và được là chính mình.

Cách giáo dục "mềm mỏng nhưng kiên định", đầy ắp tình thương và sự hài hước này của Kate chính là điều khiến cô trở thành hình mẫu mẹ bỉm sữa được hàng triệu phụ nữ ngưỡng mộ. Bởi suy cho cùng, dù bạn là Vương phi hay một người mẹ bình thường, hạnh phúc nhất vẫn là khi nghe con trẻ thốt lên hai tiếng: "Momma ơi..."

Vậy đấy, Hoàng gia Anh có thể xa vời, nhưng tình mẫu tử của họ thì thật gần gũi, chân thật và chạm đến trái tim của bất cứ ai đang làm mẹ.