Bức ảnh sinh nhật 9 tuổi của Công chúa Charlotte gây bão: Chỉ một dáng đứng "thương hiệu" đã lộ rõ khí chất bản sao hoàn hảo của bố William

Có lẽ chẳng cần phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Hoàng gia Anh, bất kỳ ai khi nhìn vào bức ảnh mới nhất của Charlotte cũng đều cảm thấy một nguồn năng lượng tươi mới, dễ chịu. Bức ảnh được Vương phi Kate Middleton chụp tại khu vườn ở Windsor cho thấy Charlotte đang tựa người vào hàng rào gỗ, bên cạnh là bụi hoa Clematis đang nở rộ những cánh hồng phớt dịu dàng.

Cô bé diện một chiếc áo cardigan len màu đỏ mâm xôi, phối cùng chân váy denim giản dị, một hình ảnh rất đời thường, rất trẻ thơ và hoàn toàn không có chút khoảng cách nào của lễ nghi hoàng tộc. Nhưng điều khiến bức ảnh này trở nên đặc biệt không nằm ở trang phục, mà nằm ở nụ cười rạng rỡ và cái cách cô bé thả lỏng cơ thể mình. Đó là vẻ đẹp của sự hạnh phúc thuần khiết, của một đứa trẻ đang lớn lên trong tình yêu thương và sự tự do.

"Dáng đứng thương hiệu" và bản sao hoàn hảo của bố William

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy dáng đứng của Charlotte trong bức ảnh này không hề xa lạ. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James đã nhanh chóng nhận ra đây dường như là một "dáng đứng thương hiệu" mà cô bé đang dần định hình cho mình khi lớn lên. Thay vì đứng thẳng lưng cứng nhắc theo quy chuẩn, Charlotte chọn cách nghiêng nhẹ người, dồn trọng tâm một cách thoải mái vào khuỷu tay đang tựa trên hàng rào. Chính chi tiết nhỏ này đã "tố cáo" sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa cô bé và bố mình. Thân vương William cũng nổi tiếng với phong thái thoải mái, gần gũi mỗi khi xuất hiện trước công chúng, anh thường có thói quen nghiêng người hoặc thả lỏng vai để tạo cảm giác thân thiện.

Judi James phân tích rằng, việc Charlotte vô thức sao chép lại ngôn ngữ cơ thể của bố cho thấy một sự ngưỡng mộ và gắn kết sâu sắc. Trong tâm lý học, con cái thường có xu hướng bắt chước những cử chỉ của người mà chúng cảm thấy an toàn và tin tưởng nhất. Cái cách Charlotte cười tít mắt, vai thả lỏng, không chút e dè trước ống kính cho thấy cô bé có sự tự tin nội tại rất lớn. Đó không phải là sự tự tin cố gồng mình để ra dáng quý tộc, mà là sự tự tin của một đứa trẻ biết mình được yêu thương, được phép là chính mình. Nhìn Charlotte, người ta thấy thấp thoáng hình bóng của William, một vị vua tương lai nhưng luôn giữ được sự bình dị, ấm áp.

Từ cô bé "nhắc nhở" anh em đến khí chất tự tin tuổi lên 9

Thực ra, sự tự tin này của Charlotte không phải bây giờ mới bộc lộ. Trong những lần xuất hiện công khai trước đây, người hâm mộ đã nhiều lần thích thú khi thấy Charlotte đóng vai "chị đại", nhắc nhở anh trai George đứng thẳng hay giữ trật tự cho em út Louis nghịch ngợm. Nhưng ở bức ảnh sinh nhật 9 tuổi này, sự tự tin ấy đã trưởng thành hơn, mềm mại hơn. Không còn là sự nghiêm nghị trẻ con, mà là phong thái của một thiếu nữ đang lớn, biết làm chủ không gian xung quanh mình.

Việc cô bé chọn một tư thế chụp ảnh thoải mái như vậy cũng phản ánh cách giáo dục của vợ chồng William và Kate. Họ luôn cố gắng mang đến cho các con một tuổi thơ bình thường nhất có thể, tránh xa những áp lực nặng nề của ngai vàng. Charlotte trong bức ảnh này không giống một công chúa đang thực hiện nghĩa vụ hoàng gia, mà đơn giản chỉ là một cô bé 9 tuổi đang tận hưởng ngày vui của mình trong khu vườn nhà. Chính sự "mộc" ấy lại là thứ khiến công chúng yêu mến gia đình này hơn cả.

Nhìn Charlotte lớn lên từng ngày, từ một cô bé hay nũng nịu đến một tiểu công chúa rạng rỡ, tự tin và giống bố như tạc, chúng ta lại càng thêm tin vào sức mạnh của gen di truyền và tình cảm gia đình. Rằng dù có sống trong nhung lụa hay những quy tắc khắt khe, thì nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của một đứa trẻ vẫn là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về mái ấm mà chúng đang lớn lên. Và rõ ràng, Charlotte đang lớn lên rất tốt, trở thành một phiên bản nhí hoàn hảo, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp của bố William.