Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm

Bất ngờ tìm thấy thứ bị 'chôn sống' suốt 10 năm dưới lớp bê tông

Trong một sự việc khiến nhiều người sửng sốt, vào đầu năm 2026 tại thị trấn Itacajá, bang Tocantins (Brazil), một gia đình trong lúc tiến hành sửa chữa nhà đã vô tình tìm thấy một thứ vẫn còn sống nằm dưới lớp nền bê tông cứng nơi nó dường như đã bị niêm phong suốt gần một thập kỷ.

Câu chuyện bắt đầu một cách rất đời thường: trong quá trình khắc phục tình trạng ẩm mốc và kiểm tra nền nhà, chủ nhân quyết định đập lớp gạch lát và bê tông từ nhiều năm trước để làm mới sàn. Khi lớp nền bắt đầu bị phá vỡ, một con vật lớn bất ngờ bò ra, khiến những người thợ và gia chủ đều sửng sốt. Đó không phải một con chuột hay thậm chí một loài bò sát nhỏ, mà là một con rùa cạn, một loài rùa đất lớn của Nam Mỹ, vẫn còn sống.

Dưới lớp sàn bê tông kín bưng suốt nhiều năm, thứ này vẫn còn sống cũng là điều mà không ai có thể ngờ tới. (Ảnh: Tiktok)

Theo nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Instagram và Facebook, con rùa xuất hiện từ giữa nền nhà đầy bụi bặm, chậm rãi bò ra mắt trước người quay, khiến những ai chứng kiến đều không khỏi kinh ngạc. Những đoạn video này được đăng bởi nhiều tài khoản khác nhau, thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ kèm bình luận bàn tán sôi nổi.

Điều khiến câu chuyện này trở nên ngoạn mục là thời gian con rùa bị kẹt dưới nền. Theo những bình luận lan truyền trên mạng, nền nhà được xây và hoàn thiện khoảng 13 năm trước, và trong suốt nhiều năm đó không có bất kỳ khe hở, lỗ hổng hay lối đi nào đủ lớn để một con rùa ra vào. Vì vậy, nhiều người tin rằng nó bị vô tình chôn sống từ lúc xây nhà mà không ai hay biết.

Việc một con rùa có thể nằm dưới lớp bê tông kín suốt hơn một thập kỷ tưởng chừng như không thể thực hiện được trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu nước và thiếu gần như mọi nguồn thức ăn. Tuy nhiên những video và bài đăng đều mô tả con vật trông còn sống, tuy có vẻ rất yếu ớt và chậm chạp ngay sau khi được giải thoát.

Khả năng sống sót "phi thường"

Cộng đồng mạng không mất thời gian đặt ra câu hỏi lớn: Liệu điều đó có thực sự xảy ra? Nhân đây, một số ý kiến từ cộng đồng thiên nhiên và những người am hiểu về động vật đã đưa ra giải thích có thể giúp hiểu phần nào khả năng kỳ lạ này.

Rùa cạn là loài vật có tốc độ trao đổi chất rất chậm. Khi đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn về dinh dưỡng, nước uống và ánh sáng, chúng có thể bước vào trạng thái giảm hoạt động sinh học, tương tự như ngủ đông ở các loài động vật khác. Trong trạng thái này, rùa có thể giảm nhu cầu năng lượng, phớt lờ cảm giác đói trong thời gian dài hơn so với nhiều loài bò sát khác.

Rùa cạn là loài vật có tốc độ trao đổi chất rất chậm. (Ảnh: Tiktok)

Ngoài ra, loài này đôi khi tận dụng nguồn dinh dưỡng rất nhỏ trong môi trường sống như mùn, côn trùng nhỏ hoặc thậm chí hấp thụ lại các chất hữu cơ trong phân của chính nó như một thói quen sinh tồn đáng kinh ngạc trong môi trường cực kỳ nghèo.

Các nhà sinh học đã nhiều lần báo cáo những trường hợp tương tự trong tự nhiên, khi rùa hoặc các loài bò sát khác sống sót trong điều kiện nghèo dinh dưỡng bằng cách giảm cực thấp nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, trường hợp sống sót suốt 10 năm dưới lớp bê tông vẫn là điều gây ngạc nhiên và tranh luận lớn.

Phản ứng của cộng đồng

Ngay sau khi hình ảnh và video về con rùa được đăng tải, nó đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng sống sót của loài vật; trong khi số khác đặt dấu hỏi về tính xác thực hoặc cho rằng video có thể bị dàn dựng.

Một số người dùng chỉ trích thiếu thông tin cụ thể từ nguồn chính thống như báo chí lớn hay tổ chức khoa học, khiến câu chuyện trở thành hiện tượng lan truyền tin trên mạng xã hội hơn là một báo cáo khoa học chính thức.

Ngay sau khi hình ảnh và video về con rùa được đăng tải, nó đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. (Ảnh: Tiktok)

Hiện tại, chưa có báo cáo chính thức từ tổ chức bảo tồn động vật hoang dã hay cơ quan nghiên cứu nào xác nhận về tình trạng sức khỏe và nơi ở tiếp theo của con rùa này. Tuy nhiên, dựa vào diễn biến nhiều vụ việc tương tự trước đây, thông thường nếu rùa còn sống, nó sẽ được bàn giao cho các tổ chức bảo tồn hoặc trung tâm chăm sóc động vật để được kiểm tra sức khỏe, điều trị nếu cần và chăm sóc trong môi trường phù hợp hơn.

Dù thực hư chi tiết từng phần vẫn đang được kiểm chứng, sự việc này đã mở ra một góc nhìn khiến không ít người bất ngờ về khả năng sinh tồn "bất ngờ" của thiên nhiên dưới những điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi sự sống có thể xuất hiện ở những nơi ta không ngờ tới, ngay cả dưới lớp bê tông tưởng chừng là vô tri.