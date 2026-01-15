Mẹ cố tình trốn sau khi trả con về nhà chồng cũ, bé gái gào khóc đi tìm rồi sốc tim tử vong ngay trên phố

Một người mẹ tại Hồ Nam, Trung Quốc, khi đưa con gái về nhà chồng cũ sau buổi đi chơi vào ngày 11/1, vì lo lắng con sẽ luyến tiếc không rời nên đã chọn cách trốn đi để đứa trẻ không tìm thấy. Không ngờ rằng, bé gái đã gào khóc xé lòng đuổi theo mẹ, nhưng vì tìm mãi không thấy người nên cảm xúc sụp đổ, quá khích dẫn đến sốc do tim (cardiogenic shock) và ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù được cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.

Theo tờ Zhong'an Online, cha mẹ của bé gái này đã ly hôn, bé sống cùng cha và được mẹ đón đi chơi vào ngày 11. Để tránh cảnh con gái khóc lóc khi chia tay, người mẹ đã nhanh chân chạy ra sau một chiếc xe ô tô ẩn nấp.

Vụ việc thương tâm đang thu hút sự chú ý dư luận Trung Quốc

Bé gái liên tục đuổi theo, nhưng khi thấy mẹ biến mất trên phố và tìm khắp nơi không thấy, bé vừa đi vừa khóc nức nở giữa đường. Chẳng bao lâu sau, bé bất ngờ ngất xỉu và tử vong do không kịp cứu chữa.

Cô của bé gái cho biết đứa trẻ không có tiền sử bệnh lý nào, nguyên nhân tử vong là do cảm xúc quá khích dẫn đến sốc do tim. "Giá như người mẹ đừng chạy đi quyết liệt như vậy, chỉ cần quay đầu nhìn lại một lần, có lẽ bi kịch đã không xảy ra."

Tuy nhiên, phát ngôn này của người cô đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội: "Chẳng phải đã đưa đến cửa nhà cha rồi sao? Người cha đâu?", "Lúc này lại đổ hết lỗi lên đầu người mẹ, chẳng lẽ người mẹ không đau lòng sao?", "Đã bàn giao an toàn cho nhà chồng cũ chưa?".

Trước áp lực dư luận, người mẹ đã công khai các ảnh chụp màn hình tin nhắn ngày hôm đó. Hóa ra, lúc đó bé gái đã được đưa đến cửa nhà chồng cũ. Vì không yên tâm, người mẹ đã nhiều lần nhắn tin và gọi điện xác nhận. Phía nhà nội đều phản hồi rằng "đã đón được cháu rồi", nhưng thực tế lúc đó đứa trẻ vẫn đang ở ngoài đường tìm mẹ dẫn đến sự việc đau lòng.

Nguồn: ETtoday