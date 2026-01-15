Cứu đồng nghiệp khỏi nguy hiểm, người phụ nữ bị máy xúc cán tử vong, chồng con nghe tin rồi ngã quỵ

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan đã thiệt mạng trong một tai nạn lao động thương tâm tại tỉnh Phrae sau khi hy sinh bản thân để cứu đồng nghiệp khỏi bị một chiếc máy xúc cán tại một kho nông sản. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, cảnh sát tại đồn Mueang Phrae nhận được tin báo về vụ tai nạn vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày hôm thứ Hai, 12 tháng 1 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Thái Lan.

Cảnh sát đã đến kho nông sản ở phường Mae Lai cùng với nhân viên y tế từ Bệnh viện Phrae và lực lượng cứu hộ từ Quỹ Phrae. Vụ tai nạn xảy ra bên trong kho chứa ngô của kho. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể một phụ nữ Thái Lan 33 tuổi nằm trên một đống ngô. Người phụ nữ bị gãy nhiều xương và vỡ xương sọ nghiêm trọng, được tuyên bố tử vong tại chỗ. Chồng, con trai nhỏ và các đồng nghiệp của cô được cho là đã vô cùng sốc và đau buồn.

Người phụ nữ 33 tuổi thiệt mạng khi giúp đỡ đồng nghiệp.

Một đồng nghiệp 62 tuổi kể với cảnh sát rằng bà đang quét sàn phía sau một chiếc máy xúc thì đột nhiên nghe thấy người phụ nữ xấu số gọi tên mình. Vài khoảnh khắc sau, người phụ nữ lao tới và đẩy đồng nghiệp của mình ra khỏi vùng nguy hiểm khi người lái máy xúc lùi xe.

Vụ tai nạn thương tâm cũng là lời nhắc nhở về an toàn lao động nói chung.

Trong khi người đồng nghiệp may mắn thoát chết, người phụ nữ xấu số đã không kịp tránh né. Chiếc máy xúc đã đâm vào cô và cán qua người, khiến cô tử vong ngay lập tức. Những người công nhân khác nói với cảnh sát rằng trước khi mất, người phụ nữ đã nói một câu khiến người ta cảm thấy bất an, cụ thể là: “Hôm nay tôi đã đặt mua rất nhiều bộ đồ ngủ. Đã đến lúc ngủ ngon giấc rồi.”

Chồng của nạn nhân, 33 tuổi, cho biết vợ anh vừa mới sinh đứa con út. Cô đã nghỉ thai sản khoảng ba tháng và chỉ mới trở lại làm việc. Mặc dù đau lòng, anh nói rằng anh cảm thấy tự hào về lòng dũng cảm của vợ khi đã liều mình cứu đồng nghiệp.

Thi thể người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cho biết họ sẽ thẩm vấn tài xế lái máy xúc và các nhân chứng khác trước khi tiến hành các hành động pháp lý tiếp theo.