Đi câu cá, người đàn ông bắt được con chim "bí ẩn"

Vào ngày 12/1, một người dân họ Trần đã phát hiện một con chim bị thương không thể bay khi đang câu cá bên bờ hồ Minxin, thuộc khu vực giáp ranh giữa thị trấn Lianjie và làng Longfeng, thị trấn Xinchang, huyện Weiyuan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông liền gọi điện báo cảnh sát.

Lông chim có màu nâu đen xỉn, trên thân có vết máu.

Sau khi nhận được báo cáo, các sĩ quan cảnh sát và cảnh sát tình nguyện từ Đồn Cảnh sát Xinchang thuộc Sở Công an huyện Weiyuan đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện lông chim có màu nâu đen xỉn, trên thân có vết máu. Cánh trái của nó bị rũ xuống rõ rệt và mặc dù đã vùng vẫy nhiều lần nhưng nó không thể cất cánh và đang trong tình trạng yếu ớt. Để tránh gây thêm thương tích, các sĩ quan cảnh sát đã nhẹ nhàng quấn nó trong một chiếc khăn mềm và đưa về đồn cảnh sát để sơ cứu trước khi bàn giao cho sở lâm nghiệp địa phương.

Con chim thuộc loài cò Hải Nam, là động vật hoang dã được bảo vệ cấp I ở Trung Quốc.

Ngày 13/1, Sở Công an huyện Weiyuan xác nhận con chim là cò Hải Nam, một loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp I ở Trung Quốc và được mệnh danh là "loài chim bí ẩn nhất thế giới".

Nó đã được đưa đến vườn thú Nội Giang để điều trị và sẽ được thả về môi trường tự nhiên phù hợp sau khi hồi phục hoàn toàn và lấy lại khả năng sinh tồn.

Theo các báo cáo, cò Hải Nam là một loài chim đặc hữu của Trung Quốc, với số lượng toàn cầu chỉ khoảng 1.000 cá thể. Do tính chất khó bắt gặp và cực kỳ hiếm gặp, nó thậm chí còn hiếm hơn cả gấu trúc khổng lồ và là một trong 30 loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.