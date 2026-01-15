Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt tích hơn 100 năm bất ngờ "tái xuất"

Trong thế giới tự nhiên, có những loài động vật mà sự tồn tại của chúng trở thành biểu tượng cho sự kiên cường và hy vọng. Một trong số đó chính là loài rùa khổng lồ Fernandina (Chelonoidis phantasticus), loài vật từng được cho là đã tuyệt chủng hơn một thế kỷ trước nhưng lại bất ngờ tái xuất hiện, sự xuất hiện bất ngờ này mang đến niềm vui và hy vọng cho cộng đồng bảo tồn.

Rùa khổng lồ Fernandina. Ảnh: GNPD.

Loài động vật này vô cùng quý hiếm được thế giới công nhận. Trong thực tế bộ Rùa (danh pháp khoa học: Testudines) là những loài bò sát thuộc nhóm chỏm cây của siêu bộ Chelonia (hay Testudinata).

Ở nước ta, các loài thuộc bộ rùa được gọi bằng nhiều tên khác nhau như rùa, ba ba, giải, vích, đồi mồi...

Các nhà khoa học đã tìm thấy một con rùa khổng lồ trên quần đảo Galápagos, loài rùa này được cho là đã tuyệt chủng từ hơn 100 năm trước. Rùa khổng lồ Fernandina là một trong những loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh.

Đáng chú ý vào năm 2019, các nhà bảo tồn rùa đã vô cùng phấn khích khi tìm thấy chất thải của loài bò sát này ở Vườn Quốc gia Galápagos (Ecuador) sau khi chúng tuyệt tích từ năm 1906. Chất thải trên thuộc về 1 cá thể rùa cái được cho là đã lang thang trên đảo suốt thời gian qua. Họ hy vọng có thể hồi sinh loài rùa này nếu tìm được bạn tình cho con rùa khổng lồ. Con rùa này tên Fern được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu ở Ban chỉ đạo vườn quốc gia Galápagos (GNPD) và tổ chức bảo tồn Galápagos Conservancy.

Ở thời điểm đó, nhóm nghiên cứu cho rằng Fern có họ hàng với loài rùa khổng lồ Fernandina với cá thể cuối cùng được ghi nhận cách đây 112 năm. Nhưng họ cần bằng chứng. Các nhà khoa học lấy mẫu máu của con vật và gửi tới một nhóm nhà di truyền học ở Đại học Yale.

Những chuyên gia này xác nhận Fern đích thực có gốc gác từ rùa khổng lồ Fernandina (Chelonoidis phantasticus), loài động vật bản xứ trên đảo.

Vườn quốc gia Galápagos đang chuẩn bị một cuộc thám hiểm để tìm kiếm nhiều cá thể của loài rùa khổng lồ hơn trong nỗ lực cứu loài này.

Trong thực tế tùy theo địa điểm sinh sống mà các loài rùa này sẽ có hình dáng khác nhau. Những loài sống trên các vùng đất cao và ẩm sẽ có một bộ mai cứng, cong vòm, cổ ngắn và chủ yếu ăn thực vật mọc thấp dưới đất. Còn các loài sống tại vùng khô, bằng phẳng thì có mai phẳng hơn, cổ dài hơn để ăn thực vật mọc trên cao.

Có thể nhiều người chưa biết, đảo Galápagos trước kia cũng là một nguồn tư liệu quý giá để Charles Darwin viết ra cuốn sách về chọn lọc tự nhiên. Đơn giản là vì hòn đảo này có một hệ sinh thái hết sức đặc biệt, với nhiều loài vật chỉ tồn tại được ở đây thôi.