“YouTuber giàu nhất thế giới” MrBeast gây sốc: Không có tiền mặt, đang mắc nợ, phải vay tiền mẹ để làm đám cưới

Một số doanh nhân thành đạt đang đứng đầu các doanh nghiệp tỷ đô cho biết họ có vẻ giàu có trên giấy tờ, nhưng nếu nhìn vào tài khoản ngân hàng, họ thực sự đang túng thiếu tiền mặt. Ông trùm mạng xã hội Jimmy Donaldson, người được 460 triệu người theo dõi trên YouTube biết đến với cái tên MrBeast, khẳng định mình cũng cháy túi như bất kỳ ai khác mặc dù đang điều hành một đế chế giải trí trị giá 5 tỷ USD (khoảng 125.000 tỷ VNĐ).

"Tôi đang phải đi vay tiền. Đó là minh chứng cho việc tôi có ít tiền đến mức nào," Donaldson chia sẻ với Wall Street Journal vào đầu tháng này. "Về mặt kỹ thuật, bất kỳ ai đang xem video này đều có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hơn tôi nếu bạn trừ đi giá trị cổ phần trong công ty của tôi, thứ vốn chẳng thể giúp tôi mua nổi một suất McDonald's vào buổi sáng."

MrBeast gây xôn xao vì phát ngôn gần đây

Doanh nhân 27 tuổi này cho biết anh chỉ giữ lại cho riêng mình chưa đến 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ VNĐ), mặc dù là một tỷ phú và sở hữu hơn một nửa công ty Beast Industries trị giá 5 tỷ USD (khoảng 125.000 tỷ VNĐ) của mình.

Bên cạnh hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la với Amazon và kênh YouTube phổ biến với 107 tỷ lượt xem tích lũy, Donaldson đã gia nhập câu lạc bộ siêu giàu – ít nhất là trên giấy tờ – từ một loạt các doanh nghiệp thành công. Anh đã ra mắt các dự án bao gồm thương hiệu sô-cô-la trị giá hàng triệu đô la Feastables; Lunchly, một sản phẩm thực phẩm đóng gói tương tự Lunchables; MrBeast Burger, một nhà hàng ảo; và công ty sản xuất MrBeast LLC.

Thông qua các tài sản của mình, Donaldson được dự đoán có giá trị ít nhất là 2,6 tỷ USD (khoảng 65.000 tỷ VNĐ) - mặc dù anh nhấn mạnh đó không phải là một xấp tiền mặt dày cộp nằm trong túi. Forbes cũng ước tính rằng thu nhập hàng năm của anh đạt 85 triệu USD (khoảng 2.125 tỷ VNĐ) trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, một con số xa vời so với mức lương trung bình của người Mỹ là khoảng 62.088 USD (khoảng 1,5 tỷ VNĐ) một năm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đang phung phí vào những thứ xa xỉ. Donaldson khẳng định anh thực sự đang mắc nợ.

"Thật buồn cười khi nói về tài chính cá nhân của tôi, vì không ai tin những gì tôi nói cả," Donaldson giải thích. "Họ kiểu như, 'Anh là tỷ phú mà!'. Tôi trả lời, 'Đó là giá trị tài sản ròng. Hiện tại tôi đang có số dư âm'."

"Tôi thức dậy và chỉ làm việc... Tôi quá bận rộn với công việc đến mức không thực sự nghĩ đến tài khoản ngân hàng cá nhân của mình," Donaldson tiếp tục. "Tôi chỉ tập trung cao độ vào việc tạo ra những video tuyệt vời nhất có thể và xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh nhất có thể."

Tại sao MrBeast nói rằng anh đang mắc nợ?

Donaldson thu về khoản thu nhập hàng chục triệu đô la và điều hành một doanh nghiệp trị giá 5 tỷ USD (khoảng 125.000 tỷ VNĐ), nhưng vẫn khẳng định mình đang cháy túi. Ngôi sao YouTube cho biết toàn bộ số tiền đó được tái đầu tư ngay lập tức vào các dự án kinh doanh của mình.

"Cá nhân tôi có rất ít tiền vì tôi tái đầu tư mọi thứ (tôi nghĩ năm nay chúng tôi sẽ chi khoảng 0,25 tỷ USD (khoảng 6.250 tỷ VNĐ) cho nội dung). Trớ trêu thay, tôi thực sự đang phải vay tiền từ mẹ để chi trả cho đám cưới sắp tới của mình," Donaldson viết trên mạng xã hội X.

YouTuber cho biết mình là tỷ phú nhưng là trên giấy tờ

Những tỷ phú doanh nhân nói rằng họ cháy túi – hoặc hành động như vậy

Thực tế, nhiều tỷ phú khác cũng đã chia sẻ tương tự MrBeast. Ben Francis, người sáng lập và CEO của thương hiệu đồ thể thao Gymshark trị giá 1,5 tỷ USD (khoảng 37.500 tỷ VNĐ), nhấn mạnh rằng tài sản ròng 1,3 tỷ USD (khoảng 32.500 tỷ VNĐ) của anh tất cả chỉ nằm trên giấy tờ.

"Mọi người cứ cho rằng có một số dư ngân hàng đứng tên tôi với hàng tỷ đô la trong đó, điều này hoàn toàn sai sự thật," Francis nói vào năm 2023. "Không có điều gì trong số đó là thực tế cả."

Thậm chí cả những tỷ phú thực sự có tiền mặt để chi tiêu cũng đang chọn cách sống tiết kiệm. Lucy Guo, người đồng sáng lập công ty Scale AI trị giá 29 triệu USD (khoảng 725 tỷ VNĐ), không hề muốn chi tiêu khoản cổ phần trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.500 tỷ VNĐ) mà cô có trong doanh nghiệp. Người phụ nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới chọn bay các chuyến bay thương mại, lái một chiếc Honda Civic cũ và mặc quần áo bình dân.

"Những người mà bạn thường thấy lãng phí tiền bạc vào quần áo hàng hiệu, xe hơi sang trọng... về mặt kỹ thuật họ chỉ nằm trong phạm vi triệu phú thôi," Guo chia sẻ với Fortune. "Quan điểm là, hãy cứ sống như người nghèo để giữ được sự giàu có."

Nguồn: Fortune