Trở về Trái đất sau 178 ngày ngoài vũ trụ, phi hành gia giác ngộ ra chân lý thay đổi cuộc đời

Ron Garan là một phi hành gia nổi tiếng của NASA, từng trải qua 178 ngày trong không gian và đã bay quanh Trái đất khoảng 2.842 lần.

Trong thời gian ở Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, ông tiết lộ rằng mình đã có một nhận thức vô cùng mạnh mẽ, được gọi là "Hiệu ứng Toàn cảnh". Đây là cảm giác mà con người có được khi nhìn xuống ngôi nhà của mình từ trên cao.

Trong một cuộc phỏng vấn với Big Think, ông nói rằng việc nhìn xuống Trái Đất càng củng cố thêm nhận thức về sự mong manh và tính liên kết chặt chẽ của sự sống trên hành tinh này. Việc này diễn ra sau khi một phi hành gia khác chỉ trích cuộc chạy đua không gian "ngu ngốc" giữa Mỹ và Trung Quốc, cho rằng hai bên nên hợp tác với nhau hơn là tham gia vào cuộc đua.

Phi hành gia NASA Ron Garan đã có một khám phá lớn khi đang bay quanh Trái đất trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ông đã trải nghiệm "hiệu ứng toàn cảnh". (Ảnh: AFP qua Getty Images)

Ron Garan nói: "Chúng ta cứ cố gắng giải quyết các vấn đề như nóng lên toàn cầu, phá rừng, mất đa dạng sinh học như những vấn đề riêng lẻ, trong khi thực tế chúng chỉ là triệu chứng của vấn đề gốc rễ. Và vấn đề là, chúng ta không nhìn nhận bản thân mình là một phần của hành tinh này."

"Khi nhìn ra ngoài cửa sổ Trạm Vũ trụ Quốc tế, tôi thấy ánh đèn chớp từ các tay săn ảnh xuất hiện chớp nhoáng như những cơn giông bão." Những ánh sáng lấp lánh mà phi hành gia nhìn thấy không hẳn là từ máy ảnh của từng cá nhân, mà là ánh đèn điện rực rỡ từ các thành phố lớn hoặc những cơn bão sét thực sự diễn ra trong bầu khí quyển. Việc dùng từ các "tay săn ảnh" nhằm nhấn mạnh cường độ ánh sáng nhấp nháy liên hồi, tạo cảm giác như Trái Đất đang bị hàng triệu ống kính chĩa vào chụp ảnh.

"Tôi đã nhìn thấy những dải cực quang nhảy múa, dường như rất gần, cứ như thể chúng ta có thể với tay chạm vào chúng. Và tôi cũng thấy bầu khí quyển của hành tinh chúng ta mỏng đến khó tin. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra một sự thật đáng suy ngẫm."

Trái đất đang được bảo vệ bởi “một lớp màng mỏng” (Ảnh: Getty Images)

Ông nhận ra rằng thứ đang giữ cho chúng ta sống sót chỉ là một "lớp màng mỏng như tờ giấy".

Garan chia sẻ thêm: "Tôi đã nhìn thấy một sinh quyển rực rỡ và tràn đầy sức sống. Ở đó, tôi chẳng hề thấy bất kỳ một nền kinh tế nào. Thế nhưng, vì các hệ thống do con người tạo ra lại coi mọi thứ – kể cả các hệ thống hỗ trợ sự sống của hành tinh – chỉ là một phần phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu, nên rõ ràng, từ điểm nhìn xa xăm ngoài không gian, tôi nhận ra chúng ta đang sống trong một lời nói dối."

Giờ đây khi đã trở lại Trái Đất, Ron nỗ lực tiếp tục công việc hướng tới một "hành tinh sạch hơn, an toàn hơn và hòa bình hơn". Ông nói: "Chúng ta cần chuyển đổi thứ tự ưu tiên từ Tư duy - Kinh tế - Xã hội - Hành tinh sang Hành tinh - Xã hội - Kinh tế. Đó là lúc chúng ta sẽ tiếp tục quá trình tiến hóa của mình."

"Chúng ta sẽ không bao giờ có được hòa bình trên Trái Đất cho đến khi chúng ta nhận ra thực tế cơ bản về cấu trúc liên kết của toàn bộ thực tại."

Nguồn: Upworthy