Nghịch lý cuối sự nghiệp của huyền thoại Warren Buffett: Ngồi trên núi tiền nhưng vẫn ‘bất lực’ để ước mơ dang dở

Nhà đầu tư huyền thoại 95 tuổi đã rời ghế CEO Berkshire Hathaway và chuyển giao quyền điều hành cho ông Greg Abel vào đầu năm 2026.

Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với CNBC hồi tháng 5/2025 chưa từng được công bố, Warren Buffett đã nói rõ rằng ông đang thiếu cơ hội.

“Đó là do hoàn cảnh bên ngoài. Hãy tin tôi, nếu sau khi chúng ta nói chuyện xong, anh/chị nói, ‘Tôi có một ý tưởng tuyệt vời trị giá 100 tỷ USD’. Tôi sẽ nói, ‘Hãy cùng bàn bạc’”, Buffett nói với người dẫn chương trình Becky Quick.

Những nhận xét này nhấn mạnh một nghịch lý tại Berkshire hiện nay. Công ty đang dư dả tiền mặt, với lượng tiền dự trữ tăng lên mức kỷ lục 381,6 tỷ USD vào cuối quý 3. Tuy nhiên, Warren Buffett lại không tìm thấy cơ hội nào đủ lớn trong năm 2025 để tạo ra sự khác biệt đáng kể với mức giá mà ông cho là hợp lý.

“Khi tôi nhìn vào thị trường chứng khoán, tôi không thấy công ty nào có quy mô đủ lớn để tạo ra sự khác biệt cho tổng tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có mua một hai thứ, nhưng không thấm vào đâu. Nhưng tôi sẵn sàng chi 100 tỷ USD ngay chiều nay”, Warren Buffett nói với CNBC.

Vào tháng 10, Berkshire đã hoàn tất thương vụ mua lại mảng kinh doanh hóa chất của Occidental Petroleum, OxyChem, với giá 9,7 tỷ USD tiền mặt. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất kể từ khi trả 11,6 tỷ USD để mua công ty bảo hiểm Alleghany năm 2022.

Lượng tiền mặt của Berkshire đã tăng lên đáng kể sau khi Buffett mạnh tay bán đi cổ phần trong hai khoản đầu tư lớn nhất của mình là Apple và Bank of America.

Warren Buffett không muốn nắm giữ quá nhiều tiền mặt. Ông từ lâu đã cảnh báo rằng tiền mặt là một tài sản kém hiệu quả về lâu dài, dù đôi khi ông vẫn nhấn mạnh sự cần thiết của việc nắm giữ lượng tiền mặt dồi dào để vượt qua những cú sốc bất ngờ.

“Tôi thà chi 100 tỷ USD và một doanh nghiệp thực sự tốt với mức giá hợp lý hơn là có 100 tỷ USD tiền mặt. Ở một số mức độ nhất định, tiền mặt là cần thiết, nhưng tiền mặt không phải là một tài sản tốt”.

Ông ví tính thanh khoản như oxy, chi phí duy trì thấp nhưng sẽ gây ra thảm họa nếu cạn kiệt vào thời điểm không thích hợp.

“Bạn cần oxy và tiền mặt đóng vai trò tương tự như vậy. Bạn luôn cần phải có sẵn tiền vì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không biết thị trường chứng khoán sẽ diễn biến như thế nào và tôi cũng không biết doanh nghiệp nào sẽ hoạt động ra sao”, ông nói.

Abel là một cộng sự lâu năm, người đóng vai trò quan trọng trong một số thương vụ mua lại của Berkshire, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Mặc dù năng lực của Abel đã được chứng minh, nhưng các cổ đông của Berkshire có thể sẽ không dành cho ông sự kiên nhẫn như họ đã dành cho Buffett. Với lượng tiền mặt khổng lồ và cổ phiếu đang hoạt động kém hiệu quả hơn thị trường, áp lực phải sử dụng vốn có thể nhanh chóng trở thành thách thức lớn đối với vị CEO mới.

Theo CNBC