Tỉnh dậy sau phẫu thuật, người đàn ông Mỹ bỗng nhiên nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy dù trước đó chỉ biết đếm đến 10

Một người cha đã vô cùng kinh ngạc khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và có thể nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha, mặc dù trước đó anh chỉ học vài lớp cơ bản thời niên thiếu.

Stephen Chase gặp sự cố này lần đầu ở tuổi 19 khi anh trải qua ca phẫu thuật đầu gối phải do chấn thương bóng đá. Ông bố ba con thừa nhận lúc đó trình độ tiếng Tây Ban Nha của mình chỉ ở mức sơ cấp, vốn học từ trường phổ thông, chỉ biết đếm đến 10 và nói vài cụm từ ngắn.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi tỉnh lại sau gây mê, Stephen đã có thể nói những câu hoàn chỉnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh trò chuyện bằng ngôn ngữ này trong khoảng 20 phút trước khi quay trở lại nói tiếng Anh mẹ đẻ. Hiện là một luật sư, Stephen tin rằng việc lớn lên trong môi trường xung quanh có nhiều người gốc Mỹ Latinh có thể đã mang lại cho anh một khả năng hiểu ngôn ngữ bẩm sinh, điều mà anh chỉ có thể khai thác được khi ở trong trạng thái sau khi bất tỉnh.

Kể từ lần đầu tiên vào năm 2011, người đàn ông hiện 33 tuổi này đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau dưới tác dụng của thuốc gây mê toàn thân do các chấn thương thể thao. Lần nào cũng vậy, anh đều nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy ngay sau khi tỉnh dậy cho đến khi thuốc mê hết tác dụng hoàn toàn.

Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, Stephen quyết định tận dụng kỹ năng mới phát hiện này và đã sang Chile sống trong 2 năm. Các video được ghi lại cho thấy Stephen nói tiếng Tây Ban Nha ngay khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật vách ngăn mũi vào đầu tháng 12 năm 2025, thậm chí anh còn không hề nhận ra mình đang sử dụng một ngôn ngữ khác.

Stephen hiện sống gần thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ chia sẻ rằng lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, anh thực sự không biết tiếng Tây Ban Nha vì không hề chú tâm học tập ở trường. Anh kể lại rằng mình đã nói tiếng Tây Ban Nha với các y tá đang kiểm tra sức khỏe cho mình, trong khi họ liên tục yêu cầu anh nói tiếng Anh khiến anh vô cùng bối rối.

Hiện tượng lạ này xuất hiện nhiều lần sau mỗi lần anh phẫu thuật

Anh giải thích thêm rằng bản thân từng dành nhiều thời gian ở nhà người bạn thân nhất có bố mẹ luôn nói tiếng Tây Ban Nha. Dù lúc đó không hiểu họ nói gì, nhưng anh đã nghe thấy ngôn ngữ đó thường xuyên. Trong những năm sau đó, dù đã nâng cao trình độ khi đến Chile một thời gian, nhưng Stephen nhận thấy mình chỉ đạt đến mức trôi chảy như người bản xứ khi vừa thoát khỏi trạng thái gây mê.

Các y tá cho biết khi họ hỏi về cảm giác sau mổ hay có bị đau không, anh đều trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong đầu Stephen lúc đó, anh chỉ đang nói chuyện bình thường và không hiểu tại sao mọi người lại không hiểu mình. Tình trạng này thường biến mất hoàn toàn trong vòng một giờ. Giờ đây, anh luôn phải dặn trước các nhân viên y tế rằng mình có xu hướng nói tiếng Tây Ban Nha khi tỉnh dậy để họ chuẩn bị tâm lý.

