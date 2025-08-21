Tình hình Công chúa Thái Lan hiện tại sau 3 năm hôn mê

Người dân Thái Lan vẫn luôn hướng về Công chúa Bajrakitiyabha, thường được gọi là "Công chúa Bha" (45 tuổi), người đã hôn mê và phải điều trị tại Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Chulalongkorn (Bangkok) từ tháng 12 năm 2022 sau khi ngã quỵ do bệnh tim. Gần 3 năm trôi qua, hoàng gia Thái Lan rất kín tiếng về tình hình sức khỏe của công chúa, chỉ đưa ra 4 thông báo chính thức.

Thông báo mới nhất được đưa ra vào tuần trước cho biết đội ngũ y tế đã "phát hiện nhiễm trùng nặng trong máu của công chúa". Vì vậy, các bác sĩ đã phải sử dụng kháng sinh và thuốc để ổn định huyết áp cho công chúa. Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết thêm: "Các bác sĩ báo cáo rằng phổi và thận của Công chúa vẫn đang hoạt động nhờ sự hỗ trợ của máy móc và thuốc men."

Tờ Hello! ngày 19/8 đưa tin phác đồ điều trị của công chúa bao gồm "kháng sinh phổ rộng và các buổi chạy thận nhân tạo để thay thế chức năng thận đang suy giảm". Trước đó, vào tháng 12/2022, nhiều người dân đã đến trước Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok để cầu nguyện cho Công chúa Bajrakitiyabha.

Từ khi Công chúa Bha nhập viện, hoàng gia Thái Lan luôn giữ kín thông tin về tình trạng của bà. Đây là lần cập nhật hiếm hoi về tình hình sức khỏe của công chúa sau gần 3 năm bà nằm viện.

Người dân Thái cầu nguyện sức khoẻ cho Công chúa Bha tháng 12 năm 2022 (Ảnh: AFP)

Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati sinh ngày 7 tháng 12 năm 1978 là con cả của Vua Maha Vajiralongkorn và là đứa con duy nhất từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông. Trước khi lâm bệnh, bà đã tốt nghiệp ngành luật và quan hệ quốc tế ở cả Thái Lan và Hoa Kỳ, làm việc cho Liên Hợp Quốc và từng là đại sứ của Thái Lan tại Áo.

Bà cũng đã có nhiều hoạt động tích cực vận động cho việc đối xử tốt hơn với phụ nữ bị giam giữ ở Thái Lan và trên toàn thế giới. Những nỗ lực của bà đã góp phần dẫn đến việc Liên Hợp Quốc thông qua "Quy tắc Bangkok" năm 2010, còn được gọi là Quy tắc Liên Hợp Quốc về Đối xử với Tù nhân Nữ và các Biện pháp Không giam giữ dành cho Nữ Phạm nhân.

Nguồn: People, Nation Thailand