Quên cơn sốt vàng đi, đây mới là những khoáng sản bùng nổ nhu cầu trong thế kỷ 21

Oilprice bình luận, hãy quên cơn sốt vàng đi… Khi thế giới điện khí hóa, nhu cầu về các khoáng sản quan trọng như niken, đồng, kim loại nhóm bạch kim (PGMs)... đang tăng vọt.

Cơ hội thực sự nằm ở các kim loại sẽ cung cấp năng lượng cho thế kỷ 21 bởi thế giới đang cần những khoáng sản quan trọng, và cần chúng ngay lập tức. Nhưng ngành khai thác truyền thống đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu khổng lồ đó.

Hàm lượng quặng giảm, các mỏ cũ kỹ và tác động tiêu cực đến môi trường do khai thác đang góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đe dọa làm chệch hướng cuộc cách mạng điện khí hóa - một quá trình chuyển đổi các hệ thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, nhằm tăng hiệu suất năng lượng và giảm phát thải CO2.

Power Nickel, một công ty khai khoáng Canada, đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng xanh với Dự án Nisk tại Quebec.

Dự án này tập trung vào các khoáng sản quan trọng như niken, đồng, kim loại nhóm bạch kim (PGMs) và bạc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành xe điện (EV) và năng lượng tái tạo.

Trong bối cảnh nguồn cung khoáng sản toàn cầu đang đối mặt với khủng hoảng do trữ lượng giảm và áp lực môi trường, Nisk được xem là một giải pháp chiến lược.

Điểm sáng của dự án là Lion Zone, một khu vực mới phát hiện với kết quả khoan ấn tượng. Các mũi khoan gần đây ghi nhận các lớp khoáng hóa dày, như mũi khoan 72 đạt 19,6 mét với hàm lượng 1,27 g/t vàng (gam/tấn quặng), 20,3 g/t bạc, 2,53% đồng, 1,01 g/t palladium, 2,42 g/t platinum và 0,15% nickel. Các mũi khoan khác như 74 và 75 cũng xác nhận sự liên tục của vùng khoáng sản chất lượng cao, cho thấy tiềm năng của một mỏ quy mô lớn. Lion Zone vẫn mở rộng ở mọi hướng, hứa hẹn trữ lượng đáng kể.

Power Nickel đang đẩy mạnh thăm dò với chương trình khoan 30.000 mét, sử dụng công nghệ khảo sát điện từ lỗ khoan và phân tích địa hóa tiên tiến để xác định các vùng khoáng giàu nhất.

Vị trí của Nisk tại Quebec, một khu vực thân thiện với khai khoáng và có quy định môi trường nghiêm ngặt, càng củng cố sức hấp dẫn của dự án.

Với đội ngũ quản lý hàng đầu và chiến lược thăm dò quyết liệt, Power Nickel đang định vị mình là một trong những công ty dẫn đầu trong việc cung cấp khoáng sản cho cuộc cách mạng năng lượng sạch, góp phần đảm bảo nguồn cung cho xe điện và công nghệ tiên tiến.