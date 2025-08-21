Con gà chọi được trả 5,2 tỷ đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Một trận chọi gà đã phá kỷ lục ở Thái Lan khi một chú gà trống giành được chiến thắng trị giá hàng trăm triệu baht và sau đó được bán với giá lên tới 6,5 triệu baht (5,2 tỷ đồng).

Ngày 17/8, trường gà Kaeo Khok Kruat, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan đã tổ chức một trận đấu gà lịch sử, với tổng giải thưởng lên tới hơn 125.100.000 baht (101 tỷ đồng).

Chao Fah Khamram giành được giải thưởng trị giá 101 tỷ đồng.

Đây là cuộc thi giữa gà chọi Chao Koh Tao từ Suan Ban Nong B White và gà chọi Chao Fah Khamram từ Richa Farm. Trận đấu dự kiến kéo dài 5 hiệp và bao gồm 6/6 vòng quấn cựa.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, với những cú đá văng đuôi. Bên phía Chao Fah Khamram từ Richa Farm nhỉnh hơn một chút nhờ những cú đá vào điểm hiểm sắc bén hơn. Có một chút né tránh, xoay sở tốt, khiến hiệp 1 kết thúc có vẻ nhỉnh hơn so với bên phía Chao Koh Tao.

Bước sang hiệp 2, vẫn là Chao Fah Khamram thể hiện tốt hơn, vượt trội hơn hẳn. Cuối cùng, Chao Fah Khamram đã chiến thắng dễ dàng ở hiệp 4, giành giải thưởng 125 triệu baht. Điều này khiến chủ sở hữu vô cùng vui mừng.

Con gà chọi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Mới đây, ông Apichart, chủ sở hữu của Chao Fah Khamram và Richa Farm, đã thông báo rằng ông đồng ý bán Chao Fah Khamram cho một trại gà chọi ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Ông nói rằng "Fah Khamram chuyển đến Noom Rong Mee với giá 6,5 triệu baht (5,2 tỷ đồng), đã đặt cọc 1 triệu".

Chủ sở hữu sới gà Noom Rong Mi sau đó cũng đăng bài cảm ơn đội ngũ Richa Farm vì đã bán gà chọi cho mình: "Đặt cọc 1 triệu, con gà đắt nhất từng mua". Ông cũng đăng một bức ảnh gần đây về một biên lai chuyển nhượng trị giá 3 triệu baht, kèm theo lời nhắn: "Tôi đã tìm thấy nó và đang dần trả hết. Cảm ơn rất nhiều".