Bé gái 10 tuổi tử vong sau khi ăn bánh sinh nhật

Cô bé 10 tuổi tên Manvi, sinh sống tại Ấn Độ được tổ chức sinh nhật, cắt bánh cùng gia đình.

Tuy nhiên, ngày vui lại biến thành cơn ác mộng vì sau khi ăn bánh sinh nhật, cả nhà bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm vào khoảng 22h ngày 24/3, chỉ vài giờ sau lễ sinh nhật. Trong đó, bé Manvi cảm thấy khát nước dữ dội, khô miệng, lịm đi.

Sáng hôm sau, tình trạng của cô bé chuyển nặng nên được đưa đến bệnh viện. Mặc dù được thở oxy và đo điện tâm đồ nhưng tình trạng của Manvi đã quá nguy kịch, không thể cứu chữa và cô bé đã qua đời ngay sau đó.

Ảnh minh hoạ.

Gia đình cho rằng, chiếc bánh sinh nhật socola có chứa chất độc hại, dẫn đến sự việc bi thảm. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và gửi mẫu bánh đi xét nghiệm.

Sự việc đau lòng này như một lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến an toàn thực phẩm và tầm quan trọng đặc biệt của việc cẩn trọng khi đặt hàng trực tuyến.

Các dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm

Các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm khá đa dạng và tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh. Một số biểu hiện gợi ý của ngộ độc thực phẩm:

-Biểu hiện ở đường tiêu hóa: nôn, đau bụng, tiêu chảy …

-Biểu hiện của mất nước, mất muối nếu nôn, tiêu chảy nhiều như biểu hiện khát, môi và da khô, nước tiểu sẫm màu và lượng ít dần ...

-Biểu hiện của nhiễm trùng (nếu do vi trùng) như sốt, lưỡi bẩn …

Ngoài ra, ngộ độc thực phẩm cũng có thể gây ra các dấu hiệu nguy hiểm, nặng:

-Thần kinh: rối loạn cảm giác, yếu, liệt, cứng cơ, nhìn mờ, co giật, lẫn lộn, lơ mơ, hôn mê ….

-Tim mạch, hô hấp: đau ngực, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, khó thở …

-Dấu hiệu tiêu hóa, nhiễm trùng nặng, dai dẳng: đau bụng liên tục, tiêu chảy nhiều, không giảm, phân có máu, đái ít …

Lưu ý, nhiều bệnh dễ nhầm với ngộ độc thực phẩm như: Các bệnh ở não, nhồi máu cơ tim thất phải, nhiều bệnh cấp cứu ở bụng (như thủng dạ dày tá tràng, viêm ruột thừa, tắc mạch, viêm tụy cấp, giun chui ống mật, thai ngoài tử cung vỡ, vv …) và các bệnh khác.

Cách sơ cứu khi nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

Khi nhận thấy bản thân hoặc người xung quanh có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm, người dân cần bình tĩnh và áp dụng các biện pháp sơ cứu ngay lập tức để giảm thiểu ảnh hưởng, tác động xấu đến sức khỏe. Một số biện pháp sơ cứu, xử trí như:

-Gây nôn: chỉ định trong trường hợp người bệnh vẫn còn tỉnh táo, mới uống, ăn phải chất độc và chưa có triệu chứng ngộ độc. Chống chỉ định khi người bệnh lờ đờ, hôn mê, co giật, khó thở,… Gây nôn bằng cách uống 100 – 200 ml nước sạch rồi dùng tăm bông hoặc hai ngón tay đã rửa sạch ngoáy vào cuống lưỡi, cổ họng.

-Người bệnh nếu nôn ói, tiêu chảy nhiều có thể bị mất nước, điện giải thì cần được bù nước, điện giải. Nếu người bệnh có khả năng uống được thì bù nước bằng dung dịch oresol. Nếu sử dụng dung dịch oresol bù nước thì người bệnh hoặc người nhà cần đọc kỹ hướng dẫn pha nước đúng liều lượng, nên pha với nước đun sôi để nguội và sử dụng dung dịch vừa pha trong vòng 24 giờ. Các đồ uống thay thế khác như nước khoáng, nước hoa quả, nước cháo, nước canh.

-Nếu người bệnh hôn mê, co giật thì cần được đặt nằm nghiêng an toàn sang một bên và không cho bất cứ vật gì vào miệng người bệnh.

-Nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Đồng thời, người hỗ trợ cần lưu lại mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, kể cả chất nôn, chất thải ra từ người bệnh để giúp xác định nguyên nhân gây ngộ độc.