Giới nhà giàu Mỹ chật vật mưu sinh giữa 'bão lạm phát'

Một khảo sát do Morning Consult tiến hành cho thấy, 6 trong 10 người Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân khiến chi phí sinh hoạt leo thang. Cuộc thăm dò lấy ý kiến 2.007 người dân về cách họ ứng phó với mức giá cả đắt đỏ hiện nay, ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này và những giải pháp nào có thể giúp cải thiện.

Ngoài ra, có tới 63% số người được hỏi khẳng định các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump tác động tiêu cực đến giá thực phẩm, trong khi 61% cho rằng đó là nguyên nhân khiến chi phí sinh hoạt tăng cao.

Nhiều người giàu tại Mỹ đã chuyển qua ăn đồ ăn đông lạnh. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, có đến 49% người tham gia khảo sát cho biết tài chính cá nhân của họ bị ảnh hưởng xấu dưới thời ông Trump. Bên cạnh đó, gần 8 trong 10 người Mỹ, bao gồm 70% thành viên đảng viên Cộng hòa bày tỏ lo ngại chính sách thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục đẩy giá nhu yếu phẩm hàng ngày lên cao.

Vào năm 2024, nghiên cứu mới từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy ngay cả nhóm người Mỹ có thu nhập trên 100.000 USD mỗi năm cũng đối mặt với áp lực tài chính. Cứ ba người có mức lương “sáu con số” thì có một người lo lắng về khả năng chi trả hóa đơn hàng tháng.

Trong vòng một năm qua, số lượng người có thu nhập cao bày tỏ quan ngại về việc chi phí trang trải cuộc sống cũng tăng mạnh. Để đối phó, nhiều hộ gia đình giàu có buộc phải thắt chặt chi tiêu, từ việc cắt giảm ăn uống bên ngoài cho đến hạn chế hoạt động giải trí.

Theo nhiều chuyên gia, kết quả khảo sát phản ánh tác động kéo dài của lạm phát và chi phí vay mượn tăng cao, vốn đang bào mòn ngân sách hộ gia đình trên khắp nước Mỹ, ngay cả với những người vốn được coi là có thu nhập dư dả.

Trong một khảo sát khác tiến hành từ ngày 22/3 đến 6/4/2024 cho thấy gần 1/3 người Mỹ có thu nhập từ 100.000 đến 149.999 USD mỗi năm (tương đương 30,8%) đang lo ngại về khả năng trang trải chi phí sinh hoạt trong 6 tháng tới.

Nhóm người Mỹ có thu nhập cao tỏ ra lo lắng về tài chính nhiều hơn 23% so với những người kiếm được từ 70.000 đến 99.999 USD mỗi năm. Tuy nhiên, tầng lớp lao động có thu nhập thấp cũng có chung nỗi sợ "làm không đủ ăn".

Hơn 60% người Mỹ nhận định việc tìm kiếm công việc có thu nhập tốt, mua nhà và chi trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em ngày càng trở nên khó khăn. Áp lực tài chính thể hiện rõ nhất ở chi phí thiết yếu, có tới 83% người được hỏi lo lắng về giá thực phẩm, trong đó gần một nửa cho biết họ “rất lo ngại”. Ngoài ra, 47% lo lắng về khả năng thanh toán tiền thuê nhà hoặc khoản vay thế chấp, trong khi 64% bày tỏ quan ngại về việc đối phó với chi phí y tế bất ngờ.

Nỗi lo lạm phát bao trùm lên nhiều gia đình ở Mỹ. (Ảnh: WSJ)

Đáng chú ý, gần một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng họ sẽ gặp khó khăn nếu phải chi trả ngay một khoản khẩn cấp 500 USD mà không đi vay. Trong đó, cứ bốn người thì có một người thừa nhận đây sẽ là thách thức “rất lớn”.

Một khảo sát khác cũng cho thấy áp lực kinh tế đang đè nặng lên người dân Mỹ . Cứ bốn người thì có một người thừa nhận họ dành ít nhất ba giờ mỗi ngày để lo lắng về tài chính và khả năng trang trải nhu cầu thiết yếu. Khoảng 25% cho biết họ hoặc người thân từng phải bỏ bữa trong năm qua để dành thời gian kiếm sống hàng ngày, trong khi 26% thừa nhận chậm thanh toán hóa đơn hàng tháng.

Không chỉ vậy, tâm lý bất an còn lan rộng khi 76% số người được hỏi lo ngại cuộc suy thoái kinh tế đang đến gần. Người dân cũng cho rằng các tập đoàn và giới siêu giàu là tác nhân góp phần làm gia tăng khó khăn tài chính. Có tới 51% tin các tập đoàn khiến cuộc sống trở nên chật vật hơn trong 25 năm qua và 52% người dân cho rằng tỷ phú là nguyên nhân.

Về chính trị, 50% số người được khảo sát quy trách nhiệm cho đảng Cộng hòa, trong khi 41% cho rằng đảng Dân chủ cũng góp phần khiến đời sống thêm khó khăn.