Pháp ghi nhận con số buồn

Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nước Pháp ghi nhận số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh. Đây là một diễn biến làm suy giảm lợi thế nhân khẩu học vốn có từ lâu của quốc gia này so với các nước khác trong Liên minh châu Âu.

Theo báo cáo từ Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE công bố vào thứ Ba (13.1), nước này ghi nhận 651.000 ca tử vong trong năm ngoái, trong khi số ca sinh chỉ đạt 645.000 ca. Số lượng trẻ em được sinh ra đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ sau đại dịch Covid-19 toàn cầu.

Ảnh: Reuters

Pháp vốn là quốc gia có nền tảng nhân khẩu học mạnh mẽ hơn hầu hết các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh sụt giảm cho thấy Pháp không hề miễn nhiễm trước cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang gây áp lực lên tài chính công trên khắp lục địa.

INSEE cho biết tỷ lệ sinh đã giảm xuống còn 1,56 con trên một phụ nữ vào năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thấp hơn nhiều so với mức 1,8 được giả định trong các dự báo ngân sách lương hưu của hội đồng tư vấn hưu trí.

Vào năm 2023, năm gần nhất có dữ liệu so sánh trong Liên minh châu Âu, Pháp đứng thứ hai với tỷ lệ sinh 1,65, xếp sau Bulgaria với mức 1,81. Sự thay đổi nhân khẩu học này sẽ đẩy chi tiêu công tăng cao trở lại mức kỷ lục như thời kỳ đại dịch trong những năm tới, đồng thời làm xói mòn cơ sở thu thuế.

Nhà kinh tế Philippe Crevel thuộc tổ chức tư vấn Cercle d'Epargne nhận định rằng với việc các thế hệ đông đảo sinh vào những năm 1960 bắt đầu nghỉ hưu, những căng thẳng trên thị trường lao động và các vấn đề về lực lượng lao động có khả năng sẽ gia tăng nhanh chóng trong tương lai gần.

Mặc dù số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh, tổng dân số Pháp vẫn tăng nhẹ trong năm ngoái lên mức 69,1 triệu người nhờ vào di cư thuần. INSEE ước tính con số di cư này là 176.000 người.

Tuổi thọ trung bình của người dân Pháp cũng đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, cụ thể là 85,9 tuổi đối với phụ nữ và 80,3 tuổi đối với nam giới. Trong khi đó, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên mức 22%, gần tương đương với tỷ lệ những người dưới 20 tuổi.